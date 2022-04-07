Rus kuvvetleri Çernobil'in en tehlikeli radyoaktif bölgesinde siper kazdı: "Yalnızca katil bir devlet bunu yapabilir"

Haberler - ntv.com.tr 07.04.2022 - 10:35 | Son Güncelleme : 07.04.2022 - 10:40
Ukrayna ordusu, tarihin en kötü nükleer felaketini yaşayan Çernobil Hariç Tutma Bölgesi'nin en kirli bölümü olan Kızıl Orman'da Rus birliklerinin kazdığı siperleri ortaya çıkaran drone görüntülerini paylaştı.
Kızıl Orman adını, dünyanın en kötü nükleer felaketi olan 1986 Çernobil'deki patlamadan kaynaklanan radyasyonu emdikten sonra düzinelerce kilometrekare çam ağacının kırmızıya dönmesiyle aldı. T
Ukrayna Ordusu tarafından Twitter'da paylaşılan videonun Rusya’nın savaş suçlarına dair bir kanıt niteliğinde olduğu belirtilerek, "Rus komutanlığı, askerlerine Mart 2022'de radyoaktif Kızıl Orman'daki Çernobil nükleer santralinin yakınında tahkimatlar kazmalarını emretti. İnsan yaşamı, hatta kendi askerlerinin hayatını bile ihmal etmek, yalnızca katil bir devletin yapabileceği bir şeydir" denildi.
Drone görüntülerinde arazide kazılmış hendekler de yer aldı.
Bununla birlikte, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Rusya'nın Ukrayna'yı saldırılarının ilk günü olan 24 Şubat'ta bölgenin kontrolünü ele geçirdikten bir ay sonra Rus birliklerinin geçen hafta nükleer santralden çekildiğini doğruladı.
Ukrayna ordusundan daha önce yapılan açıklamada Rus kuvvetlerinin askeri kayıplar ve radyasyona maruz kalma nedeniyle bölgeyi terk ettiğini bildirdi.
Diğer taraftan, Ukrayna'nın devlete bağlı enerji şirketi Energoatom, Telegram'da yaptığı açıklamada, Rus kuvvetlerinin Kızıl Orman'da hendekler kazdıktan sonra yüksek doz radyasyondan hastalandığını iddia etti. Energoatom, radyasyon hastalığı nedeiyle Rus askerlerinin yoğun bir panik yaşadığını açıkladı.
Ukrayna Devlet Dışlama Bölgesi Yönetimi Dairesi'nin konsey üyesi Yaroslav Yemelianenko, Kızıl Orman'da kazı yapan Rus askerlerinin 30 Mart'ta Belarus Radyasyon Tıbbı Merkezi'ne radyasyon hastalığı nedeniyle götürüldüğünü öne sürmüştü.
Yemelianenko, Rus askerlerinin Çernobil nükleer santrali ve çevresindeki Kızıl Orman olarak bilinen son derece zehirli bölge ile ilgili "koruyucu tedbirlere" uymadıkları için hastalandığını belirterek, " Radyasyondan korunmak ‘zorunlu’dur. Çünkü radyasyon statü veya rütbelerine bakmaksızın herkesi etkiler” demişti.
Diğer taraftan, sahadaki işçiler de Rus askerlerinin geçen ay Kızıl Orman'da koruyucu ekipman olmadan gittiklerini ve insan vücudunda hastalığa neden olabilecek radyoaktif toz bulutlarını havaya kaldırarak ormandan çıktılarını iddia etti.Her iki adam da, Kiev'in yaklaşık 105 km kuzeyinde, Çernobil çevresindeki bölgenin radyoaktif olarak en kirli kısmı olan Kızıl Orman'da Rus tanklarının ve diğer zırhlı araçların hareket ettiğini gördüklerini söyledi.
Öte yandan, Kızıl Orman Çernobil felaketinden sonra buldozerle yıkıldı ve yüksek oranda radyoaktif ağaç toprağa gömüldü, ancak bölge hala önemli miktarda radyasyon yaymaya devam ediyor. Kızıl Orman, o kadar kirli ki Çernobil'in diğer bölgelerine giren nükleer santral işçilerinin bile oraya gitmesine izin verilmiyor.
Ancak, IAEA, 31 Mart'ta Rus kuvvetlerinin bölgede yüksek dozda radyasyona maruz kaldığına dair raporları doğrulayamadığını açıklayarak, "UAEA, durumun bağımsız bir değerlendirmesini sağlamak için daha fazla bilgi arıyor” dedi.
Rusya’dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.