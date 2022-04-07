Rus kuvvetleri Çernobil'in en tehlikeli radyoaktif bölgesinde siper kazdı: "Yalnızca katil bir devlet bunu yapabilir"

Diğer taraftan, sahadaki işçiler de Rus askerlerinin geçen ay Kızıl Orman'da koruyucu ekipman olmadan gittiklerini ve insan vücudunda hastalığa neden olabilecek radyoaktif toz bulutlarını havaya kaldırarak ormandan çıktılarını iddia etti.Her iki adam da, Kiev'in yaklaşık 105 km kuzeyinde, Çernobil çevresindeki bölgenin radyoaktif olarak en kirli kısmı olan Kızıl Orman'da Rus tanklarının ve diğer zırhlı araçların hareket ettiğini gördüklerini söyledi.