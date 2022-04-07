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Rus kuvvetleri Çernobil'in en tehlikeli radyoaktif bölgesinde siper kazdı: "Yalnızca katil bir devlet bunu yapabilir"

Ukraynalı Ordusu tarafından yayınlanan drone görüntülerinde, Çernobil Nükleer Santrali yakınlarındaki radyoaktif yasak bölgede terk edilmiş Rus askeri mevzileri görüldü. Kızıl Orman olarak bilinen alanda terk edilmiş askeri tahkimatlar, boş çukurlar ve siperler yer aldı. Fotoğraflarda, tüm Çernobil dışlama bölgesindeki en kirli alan olarak kabul edilen ormanda tank izleri ve ağır şekilde bozulmuş zemin de görülüyor. Ukraynalı yetkililer, söz konusu görüntülerin Rusya'nın işlediği savaş suçlarının bir kanıtı niteliğinde olduğunu belirterek, yalnızca katil bir devletin kendi askerlerinin canını hiçe sayabileceğini söyledi.

Haberler - ntv.com.tr 07.04.2022 - 10:35 | Son Güncelleme : 07.04.2022 - 10:40

Rus kuvvetleri Çernobil'in en tehlikeli radyoaktif bölgesinde siper kazdı: "Yalnızca katil bir devlet bunu yapabilir" - 1

ordusu, tarihin en kötü nükleer felaketini yaşayan Çernobil Hariç Tutma Bölgesi'nin en kirli bölümü olan Kızıl Orman'da Rus birliklerinin kazdığı siperleri ortaya çıkaran drone görüntülerini paylaştı.

Kızıl Orman adını, dünyanın en kötü nükleer felaketi olan 1986 Çernobil'deki patlamadan kaynaklanan radyasyonu emdikten sonra düzinelerce kilometrekare çam ağacının kırmızıya dönmesiyle aldı. T

Rus kuvvetleri Çernobil'in en tehlikeli radyoaktif bölgesinde siper kazdı: "Yalnızca katil bir devlet bunu yapabilir" - 2

"KATİL BİR DEVLET YAPABİLİR"

Ukrayna Ordusu tarafından Twitter'da paylaşılan videonun ’nın savaş suçlarına dair  bir kanıt niteliğinde olduğu belirtilerek, "Rus komutanlığı, askerlerine Mart 2022'de radyoaktif Kızıl Orman'daki Çernobil nükleer santralinin yakınında tahkimatlar kazmalarını emretti. İnsan yaşamı, hatta kendi askerlerinin hayatını bile ihmal etmek, yalnızca katil bir devletin yapabileceği bir şeydir" denildi.

Rus kuvvetleri Çernobil'in en tehlikeli radyoaktif bölgesinde siper kazdı: "Yalnızca katil bir devlet bunu yapabilir" - 3

Drone görüntülerinde arazide kazılmış hendekler de yer aldı.  

Rus kuvvetleri Çernobil'in en tehlikeli radyoaktif bölgesinde siper kazdı: "Yalnızca katil bir devlet bunu yapabilir" - 4

UAEA DOĞRULADI

Bununla birlikte, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Rusya'nın Ukrayna'yı saldırılarının  ilk günü olan 24 Şubat'ta bölgenin kontrolünü ele geçirdikten bir ay sonra Rus birliklerinin geçen hafta nükleer santralden çekildiğini doğruladı.

Rus kuvvetleri Çernobil'in en tehlikeli radyoaktif bölgesinde siper kazdı: "Yalnızca katil bir devlet bunu yapabilir" - 5

Ukrayna ordusundan daha önce yapılan açıklamada Rus kuvvetlerinin askeri kayıplar ve radyasyona maruz kalma nedeniyle bölgeyi terk ettiğini bildirdi. 

Rus kuvvetleri Çernobil'in en tehlikeli radyoaktif bölgesinde siper kazdı: "Yalnızca katil bir devlet bunu yapabilir" - 6

RUS ASKERLERİNİN HASTANEYE KALDIRILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Diğer taraftan, Ukrayna'nın devlete bağlı enerji  şirketi Energoatom, Telegram'da yaptığı açıklamada, Rus kuvvetlerinin Kızıl Orman'da hendekler kazdıktan sonra yüksek doz radyasyondan hastalandığını iddia etti. Energoatom, radyasyon hastalığı nedeiyle  Rus askerlerinin yoğun bir panik yaşadığını açıkladı. 

Rus kuvvetleri Çernobil'in en tehlikeli radyoaktif bölgesinde siper kazdı: "Yalnızca katil bir devlet bunu yapabilir" - 7

Ukrayna Devlet Dışlama Bölgesi Yönetimi Dairesi'nin konsey üyesi Yaroslav Yemelianenko, Kızıl Orman'da kazı yapan Rus askerlerinin 30 Mart'ta Belarus Radyasyon Tıbbı Merkezi'ne radyasyon hastalığı nedeniyle götürüldüğünü öne sürmüştü. 

Yemelianenko, Rus askerlerinin Çernobil nükleer santrali ve çevresindeki Kızıl Orman olarak bilinen son derece zehirli bölge ile ilgili "koruyucu tedbirlere" uymadıkları için hastalandığını belirterek, " Radyasyondan korunmak ‘zorunlu’dur. Çünkü radyasyon statü veya rütbelerine bakmaksızın herkesi etkiler” demişti.

Rus kuvvetleri Çernobil'in en tehlikeli radyoaktif bölgesinde siper kazdı: "Yalnızca katil bir devlet bunu yapabilir" - 8

Diğer taraftan, sahadaki işçiler de  Rus askerlerinin geçen ay Kızıl Orman'da koruyucu ekipman olmadan gittiklerini ve insan vücudunda hastalığa neden olabilecek radyoaktif toz bulutlarını havaya kaldırarak ormandan çıktılarını iddia etti.Her iki adam da, Kiev'in yaklaşık 105 km kuzeyinde, Çernobil çevresindeki bölgenin radyoaktif olarak en kirli kısmı olan Kızıl Orman'da Rus tanklarının ve diğer zırhlı araçların hareket ettiğini gördüklerini söyledi.

Rus kuvvetleri Çernobil'in en tehlikeli radyoaktif bölgesinde siper kazdı: "Yalnızca katil bir devlet bunu yapabilir" - 9

KIZIL ORMAN HALA ÇOK KİRLİ

Öte yandan, Kızıl Orman Çernobil felaketinden sonra buldozerle yıkıldı ve yüksek oranda radyoaktif ağaç toprağa gömüldü, ancak bölge hala önemli miktarda radyasyon yaymaya devam ediyor. Kızıl Orman, o kadar kirli ki Çernobil'in diğer bölgelerine giren nükleer santral işçilerinin bile oraya gitmesine izin verilmiyor.

Rus kuvvetleri Çernobil'in en tehlikeli radyoaktif bölgesinde siper kazdı: "Yalnızca katil bir devlet bunu yapabilir" - 10

Ancak, IAEA, 31 Mart'ta Rus kuvvetlerinin bölgede yüksek dozda radyasyona maruz kaldığına dair raporları doğrulayamadığını açıklayarak, "UAEA, durumun bağımsız bir değerlendirmesini sağlamak için daha fazla bilgi arıyor” dedi.

Rusya’dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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