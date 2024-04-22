"Rusya binlerce yolcu uçağını hedef aldı" iddiası: Putin'in sicili kabarık

"TACİZ ARACI OLARAK KULLANIYORLAR"

Savaş uzmanı Dr. Jack Watling ise Rusya'nın GPS'i çok uzun süredir bir taciz aracı olarak kullandığını, Rus birliklerinin konumlandığı yerlerden geçen uçaklarda bu tarz sorunların sık yaşandığını söyledi.