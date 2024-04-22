"Rusya binlerce yolcu uçağını hedef aldı" iddiası: Putin'in sicili kabarık
Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı, son 8 ayda 46 binden fazla uçuşta uydu sorunu yaşandığını açıkladı. Sinyal karıştırma saldırılarındaki artış dikkat çekerken saldırıların kaynağıyla ilgili henüz net bir bilgi yok. Sektör uzmanları Putin'i işaret ederken, Kremlin'den iddialara yanıt gelmedi.
Ukrayna savaşı nedeniyle gerilen Batı-Rusya ilişkileri, bu kez de sivil havacılıkta yaşananlar GPS sorunları nedeniyle gündeme geldi.
Rusya, havacılıkta son derece tehlikeli görülen elektronik saldırıların sorumlusu olarak gösteriliyor.