"Rusya binlerce yolcu uçağını hedef aldı" iddiası: Putin'in sicili kabarık

Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı, son 8 ayda 46 binden fazla uçuşta uydu sorunu yaşandığını açıkladı. Sinyal karıştırma saldırılarındaki artış dikkat çekerken saldırıların kaynağıyla ilgili henüz net bir bilgi yok. Sektör uzmanları Putin'i işaret ederken, Kremlin'den iddialara yanıt gelmedi.

"Rusya binlerce yolcu uçağını hedef aldı" iddiası: Putin'in sicili kabarık - 1

Ukrayna savaşı nedeniyle gerilen Batı-Rusya ilişkileri, bu kez de sivil havacılıkta yaşananlar GPS sorunları nedeniyle gündeme geldi. 

Rusya, havacılıkta son derece tehlikeli görülen elektronik saldırıların sorumlusu olarak gösteriliyor.

DÜNYA HABERLERİ

"Rusya binlerce yolcu uçağını hedef aldı" iddiası: Putin'in sicili kabarık - 2

"SAHTE SİNYALLERDE ARTIŞ VAR"

Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı da sahte sinyallerle yapılan saldırılardaki artışı doğrularken, saldırıların kaynağıyla ilgili bir değerlendirme yapmadı.

İngiliz basınında ise sektör uzmanlarının görüşlerinden yola çıkılarak bu saldırıların arkasında Rusya'nın olabileceğine işaret edildi.

"Rusya binlerce yolcu uçağını hedef aldı" iddiası: Putin'in sicili kabarık - 3

SALDIRILAR NASIL YAPILIYOR?

Uçaklara gerçekleştirilen saldırılarda, pilotların; uçağın gerçekte olduğundan farklı bir yerde görmesini sağlamak için sahte sinyaller kullanılıyor. 

"Rusya binlerce yolcu uçağını hedef aldı" iddiası: Putin'in sicili kabarık - 4

YOLCU UÇAKLARI HEDEFTE

Son 8 ayda 3 bin 500'den fazla İngiliz yolcu uçağı saldırılara hedef oldu.

Havayolu şirketerleri bu duruma karşı çözüm arayışlarına devam ediyor.

"Rusya binlerce yolcu uçağını hedef aldı" iddiası: Putin'in sicili kabarık - 5

"ARKASINDA RUSYA VAR"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan RyanAir yetkilisi, saldırılar sonrası GPS'te sorun yaşanması durumundan alternatif sistemlerin devreye girdiğini açıkladı. 

"Rusya binlerce yolcu uçağını hedef aldı" iddiası: Putin'in sicili kabarık - 6

"TACİZ ARACI OLARAK KULLANIYORLAR"

Savaş uzmanı Dr. Jack Watling ise Rusya'nın GPS'i çok uzun süredir bir taciz aracı olarak kullandığını, Rus birliklerinin konumlandığı yerlerden geçen uçaklarda bu tarz sorunların sık yaşandığını söyledi. 

"Rusya binlerce yolcu uçağını hedef aldı" iddiası: Putin'in sicili kabarık - 7

RUSYA'NIN SİCİLİ KABARIK

Rusya, geçtiğimiz mart ayında Polonya'yı ziyaret eden İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps'ı geri getiren uçağın uydu sinyalini bozmakla suçlanmıştı.

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