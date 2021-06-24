Rusya, HMS Defender’a ait görüntüleri yayımladı

DHA 24.06.2021 - 12:41
Rusya Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından İngiliz savaş gemisi HMS Defender’a ait görüntüleri yayımladı.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından işletilen, devlete ait bir Rus televizyon ağı Zvezda TV’de yer alan haberde, dün yerel saatle 11.52 sıralarında İngiliz HMS Defender savaş gemisinin, Karadeniz’de Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’ın yakınlarına geldiği belirtilmişti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiliz savaş gemisinin ‘Rusya karasularına’ girdiği gerekçesiyle uyarıldığı ancak bu uyarılara yanıt alınamadığı ve Karadeniz Filosu’ndaki savaş gemisinin yerel saatle 12.06 ve 12.08’de uyarı ateşi açtığını bildirmişti.
İngiltere Savunma Bakanlığı Basın Ofisi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, “HMS Defender'a uyarı atışı yapılmadı. Kraliyet Donanması gemisi, uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna karasularından zararsız geçiş yapıyor.
Öte yandan, İngiltere’nin Moskova Büyükelçiliğindeki askeri ataşesinin, olayla ilgili olarak Rusya Savunma Bakanlığı’na çağrıldığı ifade edildi.
Rusya, Karadeniz'de bulunan İngiliz destroyerine uyarı ateşi açtı. Buna göre bir Su-24M uçağı, İngiliz Kraliyet Donanması destroyeri HMS Defender'ın yakınındaki sulara dört bomba attığını açıklamıştı.
Interfax haber ajansının bildirdiğine göre bakanlık, İngiliz gemisinin Kırım açıklarında Rusya karasularına girip telsiz uyarılarını dikkate almayı reddetmesinin ardından uyarı ateşini başlattığını bildirmişti.
İngiltere, Rus uçağının Karadeniz'de sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtığı iddialarını reddetmişti.
İngiltere Savunma Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamada, "HMS Defender'a uyarı ateşi yapılmadı. Kraliyet Donanması gemisi, uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna karasularından zararsız geçiş yapıyor." ifadeleri kullanılmıştı.