Rusya, HMS Defender’a ait görüntüleri yayımladı

Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz gün Karadeniz’de Kırım yakınlarına gelen İngiliz savaş gemisi HMS Defender’a ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

DHA 24.06.2021 - 12:41

Rusya, HMS Defender’a ait görüntüleri yayımladı - 1

Rusya Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından İngiliz savaş gemisi HMS Defender’a ait görüntüleri yayımladı.

Rusya, HMS Defender’a ait görüntüleri yayımladı - 2
Bakanlık görüntüleri, “Karadeniz Filosu ve Federal Güvenlik Servisi Sınır Muhafaza Servisi tarafından, İngiliz HMS Defender savaş gemisinin, Rusya sınırını ihlalinin önlenmesine dair görüntü” açıklamasıyla paylaştı.
Rusya, HMS Defender’a ait görüntüleri yayımladı - 3

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından işletilen, devlete ait bir Rus televizyon ağı Zvezda TV’de yer alan haberde, dün yerel saatle 11.52 sıralarında İngiliz HMS Defender savaş gemisinin, Karadeniz’de Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’ın yakınlarına geldiği belirtilmişti. 

Rusya, HMS Defender’a ait görüntüleri yayımladı - 4

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiliz savaş gemisinin ‘Rusya karasularına’ girdiği gerekçesiyle uyarıldığı ancak bu uyarılara yanıt alınamadığı ve Karadeniz Filosu’ndaki savaş gemisinin yerel saatle 12.06 ve 12.08’de uyarı ateşi açtığını bildirmişti.

Rusya, HMS Defender’a ait görüntüleri yayımladı - 5
Bakanlık, ayrıca yerel saatle 12.19’da Su-24M tipi saldırı uçağının, HMS Defender’ın yakınlarına ‘uyarı’ amaçlı 4 adet OFAB-250 tipi bomba attığını duyurdu.
Rusya, HMS Defender’a ait görüntüleri yayımladı - 6

İNGİLTERE’DEN ‘UYARI ATEŞİ AÇILMADI’ AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

İngiltere Savunma Bakanlığı Basın Ofisi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, “HMS Defender'a uyarı atışı yapılmadı. Kraliyet Donanması gemisi, uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna karasularından zararsız geçiş yapıyor.

Rusya, HMS Defender’a ait görüntüleri yayımladı - 7
Rusların Karadeniz'de bir topçu tatbikatı yaptıklarına ve denizcilik camiasına faaliyetleri hakkında önceden uyarıda bulunduklarına inanıyoruz. HMS Defender'a hiçbir atış yapılmadı ve rotasına bomba atıldığı iddiasını tanımıyoruz” denildi.
Rusya, HMS Defender’a ait görüntüleri yayımladı - 8

"BM SÖZLEŞMESİNİN İHLALİ"

Öte yandan, İngiltere’nin Moskova Büyükelçiliğindeki askeri ataşesinin, olayla ilgili olarak Rusya Savunma Bakanlığı’na çağrıldığı ifade edildi.

Rusya, HMS Defender’a ait görüntüleri yayımladı - 9
Açıklamada, İngiliz gemisinin ‘tehlikeli eylemlerinin’ Bakanlık tarafından Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesinin ihlali olarak görüldüğü belirtildi.
Rusya, HMS Defender’a ait görüntüleri yayımladı - 10
Rusya Savunma Bakanlığı, bir savaş uçağının Karadeniz'de Kırım yakınlarındaki bir İngiliz Donanması destroyerine karşı "uyarı atışlarında" bulunduğunu duyurmuş, İngiltere ise Rusya'nın kendisine uyarı ateşi açtığını reddetmişti.
Rusya, HMS Defender’a ait görüntüleri yayımladı - 11

RUSYA BOMBA ATTIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Rusya, Karadeniz'de bulunan İngiliz destroyerine uyarı ateşi açtı. Buna göre bir Su-24M uçağı, İngiliz Kraliyet Donanması destroyeri HMS Defender'ın yakınındaki sulara dört bomba attığını açıklamıştı. 

Interfax haber ajansının bildirdiğine göre bakanlık, İngiliz gemisinin Kırım açıklarında Rusya karasularına girip telsiz uyarılarını dikkate almayı reddetmesinin ardından uyarı ateşini başlattığını bildirmişti. 

Rusya, HMS Defender’a ait görüntüleri yayımladı - 12

İNGİLTERE REDDETTİ

İngiltere, Rus uçağının Karadeniz'de sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtığı iddialarını reddetmişti. 


İngiltere Savunma Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamada, "HMS Defender'a uyarı ateşi yapılmadı. Kraliyet Donanması gemisi, uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna karasularından zararsız geçiş yapıyor." ifadeleri kullanılmıştı. 

Rusya, HMS Defender’a ait görüntüleri yayımladı - 13

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