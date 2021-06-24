Rusya, HMS Defender’a ait görüntüleri yayımladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiliz savaş gemisinin ‘Rusya karasularına’ girdiği gerekçesiyle uyarıldığı ancak bu uyarılara yanıt alınamadığı ve Karadeniz Filosu’ndaki savaş gemisinin yerel saatle 12.06 ve 12.08’de uyarı ateşi açtığını bildirmişti.