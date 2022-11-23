Rusya Kiev'i bir kez daha vurdu: 6 ölü, 36 yaralı

Ukrayna'nın başkenti Kiev bir kez daha Rus saldırılarının hedefi oldu. Rusya'nın füze saldırılarında kritik altyapı tesisi ve yerleşim yerleri vuruldu. Saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin de yaralandığı açıklandı. Zaporijya'da ise doğumevine düzenlenen füze saldırısında yeni doğan bir bebeğin öldüğü bildirildi.

Rusya Kiev'i bir kez daha vurdu: 6 ölü, 36 yaralı - 1

Ukrayna'da başkent Kiev'in de aralarında bulunduğu bazı yerleşim yerlerine Rus ordusunca füze saldırılarının düzenlendiği bildirildi.

Rusya Kiev'i bir kez daha vurdu: 6 ölü, 36 yaralı - 2

Ukrayna Ulusal Polis Başkanı İgor Klimenko, Rus ordusunun 16 önemli altyapı tesisini hedef aldığını belirterek, füze saldırıları sonucunda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 36 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Rusya Kiev'i bir kez daha vurdu: 6 ölü, 36 yaralı - 3

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada ise Rus ordusunun, aralarında bina, enerji santralleri ve elektrik dağıtım merkezlerinin de bulunduğu önemli altyapı tesislerine yönelik 70 seyir füzesi ve 5 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği kaydedildi.

Rusya Kiev'i bir kez daha vurdu: 6 ölü, 36 yaralı - 4

Rus ordusunca fırlatılan 51 seyir füzesi ve Lancet tipi 5 İHA’nın, Ukrayna hava savunma sistemlerince vurularak düşürüldüğü ifade edilen açıklamada, Rus ordusunun Kiev, Vinnitsa, Lviv, Zaporijya ve diğer bölgelerdeki binaları, termik santralleri ve elektrik dağıtım merkezlerini hedef aldığı bildirildi.

Rusya Kiev'i bir kez daha vurdu: 6 ölü, 36 yaralı - 5

Ukraynalı yetkililer son saldırının ardından tüm Kiev bölgesinin elektriksiz kaldığını ve suyun kesildiğini duyurdu.

Öncesindeyse Zaporijya bölgesinden saldırı haberi geldi. Bir doğumevine isabet eden füze saldırısında yeni doğan bir bebeğin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Rusya Kiev'i bir kez daha vurdu: 6 ölü, 36 yaralı - 6

Rusya, birçok bölgedeki yenilgilerin ardından özellikle son haftalarda Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını yoğunlaştırmış durumda.

Rusya Kiev'i bir kez daha vurdu: 6 ölü, 36 yaralı - 7

Moskova bu hareketle Ukrayna'nın savaşma kabiliyetini azaltmayı amaçladığını söylerken, Kiev yönetimi ise sivil altyapıya yönelik kasıtlı saldırıların savaş suçu teşkil ettiğini belirtiyor.

Rusya Kiev'i bir kez daha vurdu: 6 ölü, 36 yaralı - 8

Kiev'in ardından ülkenin güneyinde de yeni saldırıların düzenlendiği bildirildi.

Rusya Kiev'i bir kez daha vurdu: 6 ölü, 36 yaralı - 9

Mikolayiv Bölge Valisi, güney ve doğudan çok sayıda roket saldırıları gerçekleştirildiği konusunda uyardı.

Rusya Kiev'i bir kez daha vurdu: 6 ölü, 36 yaralı - 10

Ukrayna güçlerinin eylül ayında yeniden ele geçirdiği Harkov bölgesinde ise Kupiansk'ta yerleşim yerlerine düzenlenen saldırıda ölenler olduğu açıklandı. Lviv Belediye Başkanı halka sığınaklarda kalmaları çağrısı yaptı.

Rusya Kiev'i bir kez daha vurdu: 6 ölü, 36 yaralı - 11

Rusya'nın saldırıları sonucu Ukrayna'nın enerji altyapısının yarısının zarar gördüğü, 10 milyona yakın aboneye elektrik verilemediği bildirilmişti.

Rusya Kiev'i bir kez daha vurdu: 6 ölü, 36 yaralı - 12

Kışın bastırmasıyla birlikte elektrik kesintilerinden milyonlarca kişinin etkileneceği uyarısı yapılıyor.

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