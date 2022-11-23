Rusya Kiev'i bir kez daha vurdu: 6 ölü, 36 yaralı

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada ise Rus ordusunun, aralarında bina, enerji santralleri ve elektrik dağıtım merkezlerinin de bulunduğu önemli altyapı tesislerine yönelik 70 seyir füzesi ve 5 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği kaydedildi.