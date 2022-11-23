Rusya Kiev'i bir kez daha vurdu: 6 ölü, 36 yaralı

Ukrayna'da başkent Kiev'in de aralarında bulunduğu bazı yerleşim yerlerine Rus ordusunca füze saldırılarının düzenlendiği bildirildi.
Ukrayna Ulusal Polis Başkanı İgor Klimenko, Rus ordusunun 16 önemli altyapı tesisini hedef aldığını belirterek, füze saldırıları sonucunda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 36 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada ise Rus ordusunun, aralarında bina, enerji santralleri ve elektrik dağıtım merkezlerinin de bulunduğu önemli altyapı tesislerine yönelik 70 seyir füzesi ve 5 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği kaydedildi.
Rus ordusunca fırlatılan 51 seyir füzesi ve Lancet tipi 5 İHA’nın, Ukrayna hava savunma sistemlerince vurularak düşürüldüğü ifade edilen açıklamada, Rus ordusunun Kiev, Vinnitsa, Lviv, Zaporijya ve diğer bölgelerdeki binaları, termik santralleri ve elektrik dağıtım merkezlerini hedef aldığı bildirildi.
Ukraynalı yetkililer son saldırının ardından tüm Kiev bölgesinin elektriksiz kaldığını ve suyun kesildiğini duyurdu.
Öncesindeyse Zaporijya bölgesinden saldırı haberi geldi. Bir doğumevine isabet eden füze saldırısında yeni doğan bir bebeğin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Rusya, birçok bölgedeki yenilgilerin ardından özellikle son haftalarda Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını yoğunlaştırmış durumda.
Moskova bu hareketle Ukrayna'nın savaşma kabiliyetini azaltmayı amaçladığını söylerken, Kiev yönetimi ise sivil altyapıya yönelik kasıtlı saldırıların savaş suçu teşkil ettiğini belirtiyor.
Kiev'in ardından ülkenin güneyinde de yeni saldırıların düzenlendiği bildirildi.
Mikolayiv Bölge Valisi, güney ve doğudan çok sayıda roket saldırıları gerçekleştirildiği konusunda uyardı.
Ukrayna güçlerinin eylül ayında yeniden ele geçirdiği Harkov bölgesinde ise Kupiansk'ta yerleşim yerlerine düzenlenen saldırıda ölenler olduğu açıklandı. Lviv Belediye Başkanı halka sığınaklarda kalmaları çağrısı yaptı.
Rusya'nın saldırıları sonucu Ukrayna'nın enerji altyapısının yarısının zarar gördüğü, 10 milyona yakın aboneye elektrik verilemediği bildirilmişti.
Kışın bastırmasıyla birlikte elektrik kesintilerinden milyonlarca kişinin etkileneceği uyarısı yapılıyor.