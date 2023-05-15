Rusya- Ukrayna savaşı: Wagner lideri Progozhin, Rus ordusunun bilgilerini Ukrayna'ya satmayı teklif etti

ABD ordusunda sızdırılan bir belgede paralı Rus askeri birliği Wagner'in lideri Yevgeny Progozhin'in, Rus birliklerinin yerlerini Ukraynalı yetkililere satmayı teklif ettiği görüldü. Ukrayna'da en kanlı çatışmaların sürdüğü Bakhmut'yan 10 Mayıs'ta çekildiğini duyuran Progozhin daha önce paylaştığı bir videoda üst düzey Rus yetkilileri ordusuna mühimmat ve erzak sağlamamakla suçlamıştı.

Rusya- Ukrayna savaşı: Wagner lideri Progozhin, Rus ordusunun bilgilerini Ukrayna'ya satmayı teklif etti - 1

Rus Wagner paralı asker grubunun lideri Yevgeny Prigozhin, savaş alanında merhamet göstermeleri karşılığında Rus birliklerinin yerlerini Ukraynalı yetkililere satmayı teklif ettiği öne sürüldü. 

DÜNYA HABERLERİ

Rusya- Ukrayna savaşı: Wagner lideri Progozhin, Rus ordusunun bilgilerini Ukrayna'ya satmayı teklif etti - 2

The Washington Post'un haberine göre, ABD’nin Massachusetts eyaletindeki bir Ulusal Muhafız birliğinde havacı olarak görev yapan 21 yaşındaki Jack Teixeira tarafından bir Discord sunucusunda paylaşılan ABD askeri istihbarat belgelerinde, Prigozhin ile adı açıklanmayan Ukraynalı yetkililer arasında Ocak ayında yapılan ve Wagner teklifini sunduğu bir toplantıya ilişkin bilgiler yer aldı.

Rusya- Ukrayna savaşı: Wagner lideri Progozhin, Rus ordusunun bilgilerini Ukrayna'ya satmayı teklif etti - 3

Sızdırılan belgelere göre Prigozhin, Wagner paralı askerlerinin ağır kayıplar verdiği Bakhmut'taki savaşın ön hatlarından geri çekilmesi karşılığında, Rus birliklerinin yerlerini açıklayacak ve Ukrayna saldırırken beklemede kalacaktı.

Rusya- Ukrayna savaşı: Wagner lideri Progozhin, Rus ordusunun bilgilerini Ukrayna'ya satmayı teklif etti - 4

UKRAYNA, TEKLİFİNİ REDDETTİ

Öte yandan The Washington Post’a konulan iki isimsiz iki Ukraynalı yetkili, Prigozhin'in Ukraynalı istihbarat yetkilileriyle birçok kez konuştuğunu doğruladı. Yetkililerden biri Prigozhin'in Bakhmut'la ilgili teklifi birden fazla kez yaptığını ancak Kievli liderlerin bu teklifi reddettiğini belirtti.

Rusya- Ukrayna savaşı: Wagner lideri Progozhin, Rus ordusunun bilgilerini Ukrayna'ya satmayı teklif etti - 5

Diğer taraftan, sıdırılan  belgede Prigozhin'in hangi Rus birliklerinin pozisyonlarını ifşa etmeyi teklif ettiği belirtilmiyor ve ABD'li yetkililer de Ukrayna’ya benzer şekilde Wagner liderinin niyeti konusunda şüphe duyuyor. 

Rusya- Ukrayna savaşı: Wagner lideri Progozhin, Rus ordusunun bilgilerini Ukrayna'ya satmayı teklif etti - 6

Putin'i birliklerine yeterli cephane sağlamadığı için giderek daha fazla eleştiren Prigozhin, bu ayın başlarında birliklerini Rus işgalinin en uzun ve en kanlı savaşlarından birinin yaşandığı Ukrayna'nın doğusundaki Bakhmut kentinden çekileceğini açıkladı. 

Rusya- Ukrayna savaşı: Wagner lideri Progozhin, Rus ordusunun bilgilerini Ukrayna'ya satmayı teklif etti - 7

ÖLÜ ASKERLERİNİN YANINDA VİDEO ÇEKMİŞTİ

Öte yandan Prigozhin, 5 Mayıs'ta yaptığı ani bir açıklamayl, askerlerinin geçen yazdan bu yana ele geçirmeye çalıştıkları Ukrayna'nın kritik kenti Bakhmut'u 10 Mayıs'ta terk edeceklerini duyurmuştu.

Rusya- Ukrayna savaşı: Wagner lideri Progozhin, Rus ordusunun bilgilerini Ukrayna'ya satmayı teklif etti - 8

Ölü, askerlerinin yanında bir video çekerek üst düzey Rus yetkililere Prigozhin, "Askerlerime mühimmat vermeyenler cehennemde yanacak!" demişti.

Rusya- Ukrayna savaşı: Wagner lideri Progozhin, Rus ordusunun bilgilerini Ukrayna'ya satmayı teklif etti - 9
Rusya- Ukrayna savaşı: Wagner lideri Progozhin, Rus ordusunun bilgilerini Ukrayna'ya satmayı teklif etti - 10
Rusya- Ukrayna savaşı: Wagner lideri Progozhin, Rus ordusunun bilgilerini Ukrayna'ya satmayı teklif etti - 11
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