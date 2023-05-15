Rusya- Ukrayna savaşı: Wagner lideri Progozhin, Rus ordusunun bilgilerini Ukrayna'ya satmayı teklif etti

Rus Wagner paralı asker grubunun lideri Yevgeny Prigozhin, savaş alanında merhamet göstermeleri karşılığında Rus birliklerinin yerlerini Ukraynalı yetkililere satmayı teklif ettiği öne sürüldü.
The Washington Post'un haberine göre, ABD’nin Massachusetts eyaletindeki bir Ulusal Muhafız birliğinde havacı olarak görev yapan 21 yaşındaki Jack Teixeira tarafından bir Discord sunucusunda paylaşılan ABD askeri istihbarat belgelerinde, Prigozhin ile adı açıklanmayan Ukraynalı yetkililer arasında Ocak ayında yapılan ve Wagner teklifini sunduğu bir toplantıya ilişkin bilgiler yer aldı.
Sızdırılan belgelere göre Prigozhin, Wagner paralı askerlerinin ağır kayıplar verdiği Bakhmut'taki savaşın ön hatlarından geri çekilmesi karşılığında, Rus birliklerinin yerlerini açıklayacak ve Ukrayna saldırırken beklemede kalacaktı.
Öte yandan The Washington Post’a konulan iki isimsiz iki Ukraynalı yetkili, Prigozhin'in Ukraynalı istihbarat yetkilileriyle birçok kez konuştuğunu doğruladı. Yetkililerden biri Prigozhin'in Bakhmut'la ilgili teklifi birden fazla kez yaptığını ancak Kievli liderlerin bu teklifi reddettiğini belirtti.
Diğer taraftan, sıdırılan belgede Prigozhin'in hangi Rus birliklerinin pozisyonlarını ifşa etmeyi teklif ettiği belirtilmiyor ve ABD'li yetkililer de Ukrayna’ya benzer şekilde Wagner liderinin niyeti konusunda şüphe duyuyor.
Putin'i birliklerine yeterli cephane sağlamadığı için giderek daha fazla eleştiren Prigozhin, bu ayın başlarında birliklerini Rus işgalinin en uzun ve en kanlı savaşlarından birinin yaşandığı Ukrayna'nın doğusundaki Bakhmut kentinden çekileceğini açıkladı.
Öte yandan Prigozhin, 5 Mayıs'ta yaptığı ani bir açıklamayl, askerlerinin geçen yazdan bu yana ele geçirmeye çalıştıkları Ukrayna'nın kritik kenti Bakhmut'u 10 Mayıs'ta terk edeceklerini duyurmuştu.
Ölü, askerlerinin yanında bir video çekerek üst düzey Rus yetkililere Prigozhin, "Askerlerime mühimmat vermeyenler cehennemde yanacak!" demişti.