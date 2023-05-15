Rusya- Ukrayna savaşı: Wagner lideri Progozhin, Rus ordusunun bilgilerini Ukrayna'ya satmayı teklif etti

UKRAYNA, TEKLİFİNİ REDDETTİ

Öte yandan The Washington Post’a konulan iki isimsiz iki Ukraynalı yetkili, Prigozhin'in Ukraynalı istihbarat yetkilileriyle birçok kez konuştuğunu doğruladı. Yetkililerden biri Prigozhin'in Bakhmut'la ilgili teklifi birden fazla kez yaptığını ancak Kievli liderlerin bu teklifi reddettiğini belirtti.