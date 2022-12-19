Rusya yenilmez silahını konuşlandırdı: Avangard muharebe görevinde

Rusya Savunma Bakanlığı, kıtalararası hipersonik "Avangard" füze sistemine sahip bir alayın, Orenburg bölgesinde muharebe görevine geçtiğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Putin, Avangard'ı yenilmez olarak nitelendirmişti.

Rusya yenilmez silahını konuşlandırdı: Avangard muharebe görevinde - 1

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Tver bölgesinde kıtalararası balistik “Yars” füzesi ile donatılmış bir alayın dün muharebe görevi üstlendiği belirtilen açıklamada, “Bugün, Yasnenskiy füze alanında Avangard füze sistemi ile donatılmış başka bir alayın göreve geçmesi profesyonel günümüz için gerçek bir hediye oldu.” ifadesi kullanıldı.

Rusya yenilmez silahını konuşlandırdı: Avangard muharebe görevinde - 2

Açıklamada, hipersonik üniteye sahip füze sisteminin, Stratejik Füze Kuvvetlerinin savaş yeteneklerini artıracağı vurgulandı.

Rusya yenilmez silahını konuşlandırdı: Avangard muharebe görevinde - 3

PUTİN AVANGARD'I "YENİLMEZ" OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ

Avangard kıtalararası füzesinin, düşman ülke savunma sistemlerine yakalanmadığı ve ayrıca hava savunma sistemlerini kolaylıkla bertaraf edeceği iddia ediliyor.

Rusya yenilmez silahını konuşlandırdı: Avangard muharebe görevinde - 4

Hipersonik başlığa sahip füzenin ses hızının 20 katına çıkabileceği, üstün manevra kabiliyetinin yanı sıra 9 kilometre yükseklikte uçabileceği belirtiliyor.

Rusya yenilmez silahını konuşlandırdı: Avangard muharebe görevinde - 5

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018’de Avangard’ı bazı yeni stratejik silahlar gibi "yenilmez" olarak nitelendirmişti.

Rusya yenilmez silahını konuşlandırdı: Avangard muharebe görevinde - 6
Rusya yenilmez silahını konuşlandırdı: Avangard muharebe görevinde - 7

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