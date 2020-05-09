Rusya'da corona virüs gölgesinde kutlama

İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi ve Nazi Almanya'sının yenilgiye uğratılmasının 75. yılı anılıyor. Rusya'da düzenlenen törenler ise, corona virüs karantinasına takıldı. Putin Meşhul Asker Anıtı'na çelenk koydu. Askeri törenlere ev sahipliği yapan Kızıl Meydan bu yıl boş kaldı. Rusya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) vakası sayısı da, 198 bin 676’ya, ölenlerin sayısı 1827'ye ulaştı.

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ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 09.05.2020 - 14:45

Geçtiğimiz yıllarda yüzlerce askeri aracın geçit töreni yaptığı Kızıl Meydan bu kez bomboş kaldı. Meçhul Asker Anıtı'na çelenk koyan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin savaşta hayatını kaybeden milyonlarca kişi için saygı duruşunda bulundu.

Konuşmasında, "75 yıl önce faşizme karşı zafer kazandık" diyen Rusya Devlet Başkanı Putin, "Corona virüsü de yeneceğiz"ifadelerini kullandı. Tören kapsamında Rus hava kuvvetlerine bağlı uçak ve helikopterler Moskova üzerinde özel bir gösteri uçuşu yaptı.

Bu yıl her zamankinden daha görkemli olması planlanan İkinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 75. yıldönümü törenleri corona virüs sebebiyle iptal edilmişti.

RUSYA'DA CORONA VİRÜS VAKASI 200 BİNE YAKLAŞTI Rusya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) vakası sayısı da, 198 bin 676’ya, ölenlerin sayısı 1827'ye ulaştı.



Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, son 24 saatte vaka sayısının 10 bin 817 artarak 198 bin 676’ya yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 104 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısının 1827’ye, 5 bin 308 kişinin iyileşmesiyle de sağlığına kavuşanların sayısının 31 bin 916’ya çıktığı belirtildi.



Vaka sayısında günlük artış oranının yüzde 5,8 olduğu kaydedilen açıklamada, yeni vakaların yüzde 40,7’sinde hastalık belirtilerinin bulunmadığı aktarıldı.

MOSKOVA'DA ÖLÜ SAYISI BİNİ GEÇTİ Salgının etkisini en çok hissettirdiği başkent Moskova'da vaka sayısının 5 bin 667 artarak 104 bin 189'a, ölü sayısının da 54 artarak 1010’a çıktığı kaydedildi.



Toplam 12 bin 779 kişinin iyileştiği aktarılan açıklamada, vaka sayısında günlük artış oranının yüzde 5,8 olduğu belirtildi.

TOPLAM TEST SAYISI 5 MİLYONU GEÇTİ Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 234 bin olmak üzere, bugüne kadar 5 milyon 200 binin üzerinde testin yapıldığını, yaklaşık 242 bin kişinin gözetim altında tutulduğunu açıkladı.

Rusya'da, ilk Covid-19 vakası 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti.



İlk Covid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti.

Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti. Başta Moskova olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, eğlence, sağlık ve spor merkezleri ile restoran, kafe, müze, sinema ve tiyatrolar kapatılmıştı.

Moskova Belediyesi, şehirde bugüne kadar Covid-19 nedeniyle alınan tüm tedbirlerin 31 Mayıs’a kadar uzatılması yönünde karar almıştı.

Öte yandan, Moskova’da 12 Mayıs itibarıyla sanayi ve inşaat işletmelerinin çalışmasına izin verilmişti. Rusya'da, çalışanlar için 30 Mart'ta başlayan idari izinlerin 11 Mayıs'a kadar devam edeceği belirtilmişti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.