Rusya'da halk "Yüzen Çernobil"in suyuyla duş almaya başladı: Bilim insanları ikiye bölündü

Haberler - ntv.com.tr 08.11.2021 - 17:38
Nükleer konut ısıtması, Arktik Okyanusu'ndaki yakındaki bir mavnada üretilen enerjiyi kullanarak Arktik liman topluluğu Pevek'te tanıtıldı.
Söz konusu enerji, Rusya’nın en yeni nükleer icatlarından birisi olan dünyanın ilk yüzen nükleer santrali 'Akademik Lomonosov'dan geliyor. Akademik Lomosov, bazı STK'lar ve çevre kuruluşları tarafından Yüzen Çernobil olarak adlandırılıyor.
Bununla birlikte, Rus devlet nükleer şirketi Rosatom tarafından geliştirilen bu sistem, geminin nükleer fisyon tesislerinin soğutma kulelerinden buhar olarak çıkan ve aksi takdirde boşa gidecek olan ısıyı kullanıyor.
Bazı uzmanlar, yeni sistem, ömür ve gaz gibi sera gazı yayan seçeneklerin kullanımını azaltarak iklim değişikliğini en aza indirmeye yardımcı olabileceğine inanıyor ve ABD, Çin ve Fransa'daki firmalar şimdi benzer reaktörler inşa etmeyi düşünüyor.
Diğer taraftan Pevek'teki evlerin yanı sıra kasabanın ortak hamamının da nükleer enerjiyle çalışacağı bildirildi. Seraları ısıtmak veya endüstriyel amaçlar için de nükleer ısının kullanılması hedefleniyor.
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) nükleer bilim ve mühendislik profesörü Jacopo Buongiorno, konuya ilişkin New York Times’a yaptığı açıklamada, “Bu çok heyecan verici bir durum. Karbon yayılımını durdurmak için harika bir yol” dedi.
Bazı uzmanlar ise suyu ısıtmak için nükleer enerji kullanımının potansiyel risklerinden endişe duyduklarını dile getirdi.
Norveçli çevre grubu Bellona'da araştırmacı olan Andrei Zolotkov, "Bu bir nükleer teknoloji ve tehlikelerine karşı her zaman tetikte olmak gerekiyor” diye konuştu.