Rusya'da mahkeme dövmeli ve piercingli kadının anneliğe uygun olmadığına karar verdi

Rusya'daki bir mahkemenin piercingleri ve dövmeleri sebebiyle üç çocuklu bir annenin ebeveyn olmaya uygun olmadığına karar verdi.

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18.03.2021 - 07:16

Independent Türkçe'nin The Moscow Times'tan aktardığı habere göre 33 yaşındaki Nina Tseretilova'nın eski eşinin, velayet mücadelesi kapsamında Rusya'nın güneyindeki Dağıstan Cumhuriyeti'nde bulunan mahkemeye sunduğu Instagram gönderileri, hükmün delili olarak sayıldı.

Instagram'da kararı absürt diye niteleyen Tseretilova, temyiz mahkemesine başvurdu. Tseretilova, "Bölgenin zihinsel tuhaflıklarının hesaba katılması gerek, özellikle de hikaye paylaşmamam veya kendi fikirlerimi ifade etmemem ve sessiz kalarak zayıf kadını oynamam yönündekiler" diye yazdı.





33 yaşındaki kadının kızıyla iki oğlunu üç aydan uzun süredir görmediği aktarıldı.



Mahkeme kararında ise şu ifadeler yer aldı: Mahkemeye sunulan fotoğraflar ve videolardan anlaşılıyor ki N. Sh. Tseretilova birden fazla çocuğu olan bir annenin davranışlarına dair norm ve kurallara uymayan bir yaşam tarzı sürmektedir. Vücudunda kelimelerin bulunduğu dövmeler vardır.





Tseretilova'nın eski eşi sosyal medyada velayet mücadelesini, eski partnerinin ihmalkar bir anne olması ve iddiaya göre gece kulüplerine gitmesi nedeniyle kazandığını öne sürdü.

Dağıstan bölgesinde yetkililer kadın haklarını çiğnemek ve insan hakları gruplarının faaliyetlerini engellemekle suçlanıyor.