Rusya'da Putin karşıtı protesto: 130 gözaltı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2036’ya kadar görev yapabilmesine imkan sağlayan anayasa değişikliğine karşı düzenlenen izinsiz protesto gösterisinde yaklaşık 130 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı 16.07.2020 - 07:00

Rusya'da Putin karşıtı protesto: 130 gözaltı - 1
Başkent Moskova'daki Puşkinskaya Meydanı'nda 4 saatten fazla süren gösteriye yaklaşık bin kişi katıldı.
Rusya'da Putin karşıtı protesto: 130 gözaltı - 2
Putin'in aleyhinde sloganlar atan göstericiler, ülkede anayasayı değiştiren halk oylaması sonuçlarının iptal edilmesi için imza topladı.
Rusya'da Putin karşıtı protesto: 130 gözaltı - 3
Protestocular, gösterinin ardından Petrovka Sokağı'nda bulunan Rusya İçişleri Bakanlığı binasına yürüdü.
Rusya'da Putin karşıtı protesto: 130 gözaltı - 4
Yürüyüş esnasında göstericilere müdahale eden polis birçok kişiyi gözaltına aldı.
Rusya'da Putin karşıtı protesto: 130 gözaltı - 5
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, gösterilerde yaklaşık 130 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Rusya'da Putin karşıtı protesto: 130 gözaltı - 6
Rusya'nın St. Petersburg kentinde de anayasa değişikliğine karşı izinsiz protesto gösterisi düzenlendi.
Rusya'da Putin karşıtı protesto: 130 gözaltı - 7
Putin'in 2036'ya kadar devlet başkanlığı yapmasına imkan sağlayan ve ülkenin siyasi sistemini değiştiren anayasa değişikliğini kapsayan referandum 25 Haziran ile 1 Temmuz arasında yapılmıştı.
Rusya'da Putin karşıtı protesto: 130 gözaltı - 8
Rusya'da Putin karşıtı protesto: 130 gözaltı - 9
Rusya'da Putin karşıtı protesto: 130 gözaltı - 10
Rusya'da Putin karşıtı protesto: 130 gözaltı - 11
Rusya'da Putin karşıtı protesto: 130 gözaltı - 12
Rusya'da Putin karşıtı protesto: 130 gözaltı - 13

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