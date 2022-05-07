Rusya’da ‘Zafer Günü’ provası yapıldı

Rusya’da 9 Mayıs Zafer Günü askeri geçit töreni provası, başkent Moskova’nın Kızıl Meydanı’nda bugün yapıldı. Rus Ordusu’nun birçok biriminin katıldığı tören provası, Rusya’nın askeri gücünün bir gösterisi oldu.

Haberler - ntv.com.tr - AFP - DHA 07.05.2022 - 13:38

Rusya’da ‘Zafer Günü’ provası yapıldı - 1

Rusya’nın 9 Mayıs 1945 yılında Nazi Almanyası’na karşı kazandığı zaferi kutlayan Rus ordusu, bu yılki kutlamalar için Kızıl Meydan’da kıyafetli prova gerçekleştirdi. 

Rusya’da ‘Zafer Günü’ provası yapıldı - 2

Rusya Savunma Bakanlığı, tören provasına 11 bin askerin, 131 adet modern askeri donanımın yanı sıra T-34-85 tanklarının katıldığını belirtti.

Rusya’da ‘Zafer Günü’ provası yapıldı - 3

Provaya Rus Hava Kuvvetleri, 77 uçak ve helikopterle katıldı. 

Rusya’da ‘Zafer Günü’ provası yapıldı - 4

Batı basınında Rusya için tarihi bir öneme sahip 9 Mayıs’ta ya işgale son vereceği ya da tam bir savaş ilan edeceği iddiaları üzerine Zafer Günü, bu yıl ayrı bir önem kazandı.

Rusya’da ‘Zafer Günü’ provası yapıldı - 5

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında "1941-1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 77. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen askeri geçit töreninin kostümlü provası bugün Moskova'nın Kızıl Meydanı'nda yapıldı" ifadelerini kullandı.  

Rusya’da ‘Zafer Günü’ provası yapıldı - 6

KIYAMET UÇAĞI DA YER ALDI  

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 'Kıyamet Uçağı veya Uçan Kremlin' olarak adlandırılan Ilyushin II-80 de tören provasında yerini aldı.

Rusya’da ‘Zafer Günü’ provası yapıldı - 7

Ilyushin Il-80, bir nükleer savaş patlak verdiğinde Putin'in savaşı yönetmeye devam etmesine izin verecek acil durum stratejik ekipmanına sahip Rus yapımı bir uçak olarak biliniyor.

Rusya’da ‘Zafer Günü’ provası yapıldı - 8
Rusya’da ‘Zafer Günü’ provası yapıldı - 9
Rusya’da ‘Zafer Günü’ provası yapıldı - 10
Rusya’da ‘Zafer Günü’ provası yapıldı - 11
Rusya’da ‘Zafer Günü’ provası yapıldı - 12
Rusya’da ‘Zafer Günü’ provası yapıldı - 13
Rusya’da ‘Zafer Günü’ provası yapıldı - 14
Rusya’da ‘Zafer Günü’ provası yapıldı - 15
Rusya’da ‘Zafer Günü’ provası yapıldı - 16
Rusya’da ‘Zafer Günü’ provası yapıldı - 17
Rusya’da ‘Zafer Günü’ provası yapıldı - 18
Rusya’da ‘Zafer Günü’ provası yapıldı - 19
Rusya’da ‘Zafer Günü’ provası yapıldı - 20
Rusya’da ‘Zafer Günü’ provası yapıldı - 21
Rusya’da ‘Zafer Günü’ provası yapıldı - 22
Rusya’da ‘Zafer Günü’ provası yapıldı - 23
Rusya’da ‘Zafer Günü’ provası yapıldı - 24
Rusya’da ‘Zafer Günü’ provası yapıldı - 25
Rusya’da ‘Zafer Günü’ provası yapıldı - 26
Rusya’da ‘Zafer Günü’ provası yapıldı - 27
Rusya’da ‘Zafer Günü’ provası yapıldı - 28
Rusya’da ‘Zafer Günü’ provası yapıldı - 29
Rusya’da ‘Zafer Günü’ provası yapıldı - 30
Rusya’da ‘Zafer Günü’ provası yapıldı - 31
Rusya’da ‘Zafer Günü’ provası yapıldı - 32
Rusya’da ‘Zafer Günü’ provası yapıldı - 33
Rusya’da ‘Zafer Günü’ provası yapıldı - 34
Rusya’da ‘Zafer Günü’ provası yapıldı - 35

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