Rusya'dan Kiev'e 60'tan fazla füze saldırısı: Halk metro istasyonlarına sığındı

Rus ordusunun sabah saatlerinde Ukrayna'ya düzenlediği 60'tan fazla füze saldırıları nedeniyle başkent Kiev sakinleri metro istasyonu ve otoparklara sığındı. Ukrayna'nın enerji altyapısında oluşan hasar nedeniyle acil durum ilan edildi.

Rusya'dan Kiev'e 60'tan fazla füze saldırısı: Halk metro istasyonlarına sığındı - 1

Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın başkenti başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesine düzenlediği füze saldırıları yüzünden sabah saatlerinden beri Kiev'de hava saldırısı alarmı çalıyor.

Rusya'dan Kiev'e 60'tan fazla füze saldırısı: Halk metro istasyonlarına sığındı - 2

Başkentte halk, saldırılardan korunmak için metro istasyonları, otoparklar ve altgeçitlere sığındı.

Rusya'dan Kiev'e 60'tan fazla füze saldırısı: Halk metro istasyonlarına sığındı - 3

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Öte yandan Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün ülkeye yönelik gerçekleşen Rus füze saldırıları sonucu enerji altyapılarının hasar aldığını belirtti.

Rusya'dan Kiev'e 60'tan fazla füze saldırısı: Halk metro istasyonlarına sığındı - 4

Açıklamada, füze saldırıları nedeniyle Ukrayna Birleşik Enerji Sistemi'nin elektrik üretim imkanının yüzde 50'den fazlasını kaybettiği ve bu nedenle enerji sisteminde acil durumun ilan edilmesine karar verildiği belirtildi.

Rusya'dan Kiev'e 60'tan fazla füze saldırısı: Halk metro istasyonlarına sığındı - 5

RUSYA 60'TAN FAZLA FÜZE ATTI

Ukraynalı yetkililer, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine sabah saatlerde Rus güçlerince 60'tan fazla füze ile saldırılar düzenlendiği duyurmuştu.

Rusya'dan Kiev'e 60'tan fazla füze saldırısı: Halk metro istasyonlarına sığındı - 6

Başkent Kiev ve çevresindeki yerleşim yerlerine atılan 40 füzeden 37'sinin havada imha edildiği bildirilmişti.

Rusya'dan Kiev'e 60'tan fazla füze saldırısı: Halk metro istasyonlarına sığındı - 7

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sabah erken saatlerinde yaptığı açıklamasında, kentin Desyanskiy, Dniprovskiy ve Goloseyevskiy bölgelerinde patlamalar olduğunu belirtmişti.

Rusya'dan Kiev'e 60'tan fazla füze saldırısı: Halk metro istasyonlarına sığındı - 8
Rusya'dan Kiev'e 60'tan fazla füze saldırısı: Halk metro istasyonlarına sığındı - 9
Rusya'dan Kiev'e 60'tan fazla füze saldırısı: Halk metro istasyonlarına sığındı - 10

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