Sahibi aranılan terk edilmiş köpek vahşi kurt çıktı

Fransa'nın başkenti Paris çevresindeki Yvelines kentindeki yerleşim yeri yakınlarında başıboş dolaşan ve bölge sakinlerinin köpek sandığı hayvanın vahşi kurt olduğu anlaşıldı.

Haberler - AFP - Anadolu Ajansı 29.11.2021 - 13:34 | Son Güncelleme : 29.11.2021 - 14:08

Sahibi aranılan terk edilmiş köpek vahşi kurt çıktı - 1

Ile de France bölgesinde yaşayanlar, haftalarca etrafta başıboş gezen bir kurdu "terk edilmiş köpek" sandı.

Sahibi aranılan terk edilmiş köpek vahşi kurt çıktı - 2

Bölgedeki bir avcı, köpek zannettiği hayvanı "sahibi kimse gelip alsın" diye sosyal medyada ilan verince, Biyoçeşitlilik Ofisi (OFB) Yvelines bölgesinde "sahibi aranılan köpeğin" kurt olduğunu açıkladı.

Sahibi aranılan terk edilmiş köpek vahşi kurt çıktı - 3

OFB, vahşi kurdun yeni bir yaşam alanına kavuşmak için bölgeden geçmeye çalıştığını bildirdi.

Sahibi aranılan terk edilmiş köpek vahşi kurt çıktı - 4

COVİD-19 SALGININDA BİRÇOK HAYVAN SOKAĞA TERK EDİLDİ

Yeni tip corona virüs salgınının etkisini gösterdiği Avrupa ülkelerinden Fransa'da, son dönemde sokaklarda sahipsiz birçok evcil hayvan görülmeye başlandı.

Sahibi aranılan terk edilmiş köpek vahşi kurt çıktı - 5

Bölge sakinlerinin de vahşi kurdu sahipsiz bırakılan köpeklerden biri sandıkları için bu yanılgıya düştükleri belirtildi.

Sahibi aranılan terk edilmiş köpek vahşi kurt çıktı - 6

Fransa Hayvanları Koruma Derneği (SPA) verilerine göre, 1 Mayıs'tan bu yana ülkede 11 binden fazla evcil hayvan sokağa terk edilmiş durumda.

Sahibi aranılan terk edilmiş köpek vahşi kurt çıktı - 7

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