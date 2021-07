Salgın kahramanları onurlandırıldı

New York şehri belediye binası önünde son bulan geçit töreni sırasında temel hizmet çalışanları, töreni izleyen New Yorkluların tezahüratları ve binalardan atılan konfetilerle onurlandırıldı.

Sağlık çalışanları ile konvoya katılan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, New Yorkluların 15 ay boyunca salgına karşı başarılı mücadele verdiğini belirterek, "İşte New York'un en zor zamanlarında tarih yazan insanlar bunlar, kahramanlar olarak bu yürüyüşü hak ediyorlar." dedi.