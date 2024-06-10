Savaş Kabinesi'nde Gazze çatlağı: Gantz'ın istifası ne anlama geliyor?

Ancak Gantz'ın ayrılmasının belki de en önemli etkisi; hiçbir etki yaratmayacak olmasıdır.

Gantz'ın ayrılışı iddia ettiği gibi hükümetin çökmesine neden olmayacak.

Bunun nedeni Netanyahu ve koalisyon ortaklarının hala İsrail Parlamentosu Knesset'teki 120 sandalyenin 64'üne sahip olması.