Savaş Kabinesi'nde Gazze çatlağı: Gantz'ın istifası ne anlama geliyor?

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, olağanüstü hâl hükümetinden istifa etti. Gantz, Başbakan Netanyahu'ya da "mümkün olan en kısa sürede" erken seçim çağrısında bulundu. Uzun süredir hükümetten ayrılma tehditlerinde bulunan aşırı sağcı bakanın istifası dünyanın gündemine oturdu. Peki Gantz'ın uzun süredir beklenen ayrılışı Netanyahu hükümetinin geleceği, Gazze'deki Filistinliler ve hatta kendisi için ne anlama geliyor?

Savaş Kabinesi'nde Gazze çatlağı: Gantz'ın istifası ne anlama geliyor? - 1

GANTZ'IN İSTİFA KARARI

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik yürüttüğü soykırım savaşının 8’inci ayında, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hâl hükümetinden istifa ettiğini duyurdu.

DÜNYA HABERLERİ

Savaş Kabinesi'nde Gazze çatlağı: Gantz'ın istifası ne anlama geliyor? - 2

NETANYAHU'NUN BAŞ RAKİBİ

Benny Gantz bu kararıyla birlikte, savaşın başlangıcındaki durumuna geri döndü: eski bir savunma bakanı, eski genelkurmay başkanı ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun baş siyasi rakibi.

Savaş Kabinesi'nde Gazze çatlağı: Gantz'ın istifası ne anlama geliyor? - 3

Gantz'ın bu kararı, beklenmedik bir hamle değildi. 18 Mayıs'ta, Netanyahu'nun rehineleri eve getirme ve savaş sonrası Gazze'nin yönetimini sağlama yönünde tutarlı bir plan sunamaması halinde 8 Haziran'a kadar savaş kabinesinden ayrılacağını duyurmuştu.

Savaş Kabinesi'nde Gazze çatlağı: Gantz'ın istifası ne anlama geliyor? - 4

"KARMAŞIK VE ACI VERİCİ BİR KARAR"

Gantz, pazar akşamı İsrail televizyonunda yayınlanan açıklamasında, "Hükümetten ayrılmak karmaşık ve acı verici bir karardır. Netanyahu, gerçek bir zafere doğru ilerlememizi engelliyor. Bu nedenle bugün olağanüstü hal hükümetinden üzüntüyle ama tüm yüreğimle ayrılıyorum" dedi.

Savaş Kabinesi'nde Gazze çatlağı: Gantz'ın istifası ne anlama geliyor? - 5

Gantz, Netanyahu'ya "mümkün olan en kısa sürede" erken seçim çağrısında bulunarak, Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı da hükümetten çekilmeye davet etti.

Savaş Kabinesi'nde Gazze çatlağı: Gantz'ın istifası ne anlama geliyor? - 6

ŞİMDİ NE OLACAK?

Gantz'ın istifasının İsrailliler, Gazze'deki Filistinliler ve dış dünya açısından üç önemli odak noktası var.

Bu noktalar İsrail hükümetinin geleceği, Hamas'la yürütülen savaşın geleceği ve Gantz'ın kendi siyasi beklentileri.

Savaş Kabinesi'nde Gazze çatlağı: Gantz'ın istifası ne anlama geliyor? - 7

Ancak Gantz'ın ayrılmasının belki de en önemli etkisi; hiçbir etki yaratmayacak olmasıdır.

Gantz'ın ayrılışı iddia ettiği gibi hükümetin çökmesine neden olmayacak.

Bunun nedeni Netanyahu ve koalisyon ortaklarının hala İsrail Parlamentosu Knesset'teki 120 sandalyenin 64'üne sahip olması.

Savaş Kabinesi'nde Gazze çatlağı: Gantz'ın istifası ne anlama geliyor? - 8

NETANYAHU ŞİMDİLİK GÜVENDE

İsrail'in "Hamas'a teslim olması" olarak nitelendirdikleri ateşkes anlaşması yapılmadıkça ve Netanyahu'nun aşırı sağcı bakanları hükümeti terk etme tehditlerini yerine getirmedikçe, Netanyahu koltuğunu koruyacak.

Erken seçim gerçekleşmediği takdirde ise Netanyahu, en azından Ekim 2026'da yapılacak seçimlere kadar görevde kalacak.

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