Savaş Kabinesi'nde Gazze çatlağı: Gantz'ın istifası ne anlama geliyor?
İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, olağanüstü hâl hükümetinden istifa etti. Gantz, Başbakan Netanyahu'ya da "mümkün olan en kısa sürede" erken seçim çağrısında bulundu. Uzun süredir hükümetten ayrılma tehditlerinde bulunan aşırı sağcı bakanın istifası dünyanın gündemine oturdu. Peki Gantz'ın uzun süredir beklenen ayrılışı Netanyahu hükümetinin geleceği, Gazze'deki Filistinliler ve hatta kendisi için ne anlama geliyor?
GANTZ'IN İSTİFA KARARI
İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik yürüttüğü soykırım savaşının 8’inci ayında, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hâl hükümetinden istifa ettiğini duyurdu.