Savaşın gölgesindeki Gazze sokaklarında Ramazan heyecanı

İsrail'in işgali altındaki Gazze Şeridi'nde saldırıları aralıksız sürüyor. Savaşın gölgesi savaştan etkilenen sivillerin üzerindeyken sokakta ramazan ayını simgeleyen "Ramazan feneri" satışlarına başlandı. Savaşa rağmen Filistinliler Ramazan'ı umutla bekliyor.

Savaşın gölgesindeki Gazze sokaklarında Ramazan heyecanı - 1

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız sürüyor.

Ramazan ayına sayılı günler kala Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan ve savaş nedeniyle yerinden edilenlerle 1,5 milyon nüfusa ulaşan Refah kentindeki Filistinliler, ramazan ayı hazırlıkları kapsamında ramazan ayının simgelerinden "ramazan feneri" satışlarına başladı.

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Savaşın gölgesindeki Gazze sokaklarında Ramazan heyecanı - 2

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 5 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Savaşın gölgesindeki Gazze sokaklarında Ramazan heyecanı - 3

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

Savaşın gölgesindeki Gazze sokaklarında Ramazan heyecanı - 4

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor.

İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Savaşın gölgesindeki Gazze sokaklarında Ramazan heyecanı - 5
Savaşın gölgesindeki Gazze sokaklarında Ramazan heyecanı - 6
Savaşın gölgesindeki Gazze sokaklarında Ramazan heyecanı - 7
Savaşın gölgesindeki Gazze sokaklarında Ramazan heyecanı - 8
Savaşın gölgesindeki Gazze sokaklarında Ramazan heyecanı - 9
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