Savaşın gölgesindeki Gazze sokaklarında Ramazan heyecanı
İsrail'in işgali altındaki Gazze Şeridi'nde saldırıları aralıksız sürüyor. Savaşın gölgesi savaştan etkilenen sivillerin üzerindeyken sokakta ramazan ayını simgeleyen "Ramazan feneri" satışlarına başlandı. Savaşa rağmen Filistinliler Ramazan'ı umutla bekliyor.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız sürüyor.
Ramazan ayına sayılı günler kala Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan ve savaş nedeniyle yerinden edilenlerle 1,5 milyon nüfusa ulaşan Refah kentindeki Filistinliler, ramazan ayı hazırlıkları kapsamında ramazan ayının simgelerinden "ramazan feneri" satışlarına başladı.