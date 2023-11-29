Seçim sizin: Bu senenin en iyi vahşi yaşam fotoğrafları
Bu sene de vahşi yaşam fotoğrafçılığı hayranları, yılın en iyi vahşi yaşam fotoğraflarını seçecek. "People’s Choice Awards" aracılığıyla yılın en iyi fotoğrafçısını seçmek için 31 Ocak'a kadar oy kullanılabilecek .
95 ÜLKE, 49,957 BAŞVURU
Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan People's Choice Awards'ın Yılın En İyi Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı ödülü için aday fotoğraflar uluslararası bir jüri heyeti tarafından seçildi.
Başvuru sürecinde 95 ayrı ülkeden gönderilen 49,957 farklı fotoğraf değerlendirmeye alındı.