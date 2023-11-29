Seçim sizin: Bu senenin en iyi vahşi yaşam fotoğrafları

95 ÜLKE, 49,957 BAŞVURU

Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan People's Choice Awards'ın Yılın En İyi Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı ödülü için aday fotoğraflar uluslararası bir jüri heyeti tarafından seçildi.

Başvuru sürecinde 95 ayrı ülkeden gönderilen 49,957 farklı fotoğraf değerlendirmeye alındı.