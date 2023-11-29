Seçim sizin: Bu senenin en iyi vahşi yaşam fotoğrafları

Bu sene de vahşi yaşam fotoğrafçılığı hayranları, yılın en iyi vahşi yaşam fotoğraflarını seçecek. "People’s Choice Awards" aracılığıyla yılın en iyi fotoğrafçısını seçmek için 31 Ocak'a kadar oy kullanılabilecek .

Seçim sizin: Bu senenin en iyi vahşi yaşam fotoğrafları - 1

95 ÜLKE, 49,957 BAŞVURU

Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan People's Choice Awards'ın Yılın En İyi Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı ödülü için aday fotoğraflar uluslararası bir jüri heyeti tarafından seçildi. 

Başvuru sürecinde 95 ayrı ülkeden gönderilen 49,957 farklı fotoğraf değerlendirmeye alındı.

DÜNYA HABERLERİ

Seçim sizin: Bu senenin en iyi vahşi yaşam fotoğrafları - 2

Adaylık için gönderilen fotoğraflar Londra Doğa Tarihi Müzesi'nin oluşturduğu jüri tarafından değerlendirilerek elemeye alındı.

Seçim sizin: Bu senenin en iyi vahşi yaşam fotoğrafları - 3

25 farklı vahşi yaşam fotoğrafının yer aldığı oylama 31 Ocak tarihine kadar halka açık olacak.

Seçim sizin: Bu senenin en iyi vahşi yaşam fotoğrafları - 4

Monadliath Dağları'nda birbirlerine kur yapmak için burunlarını tokuşturan iki dağ tavşanı.

Seçim sizin: Bu senenin en iyi vahşi yaşam fotoğrafları - 5

DÜNYANIN EN NADİRLERİNDEN BİRİ

Etiyopya'daki Bale Dağları Ulusal Parkı'nda yeşillikler arasında dinlenen Etiyopya kurtu.

Seçim sizin: Bu senenin en iyi vahşi yaşam fotoğrafları - 6

Kuzey denizlerinde uykuya dalmadan önce küçük bir buzdağından kendisine yatak yapmış bir kutup ayısı.

Seçim sizin: Bu senenin en iyi vahşi yaşam fotoğrafları - 7

Arı kovanına girmek için küçük arkadaşını bekleyen guguklu yaban arısı.

Seçim sizin: Bu senenin en iyi vahşi yaşam fotoğrafları - 8

Sri Lanka'da kendisine yiyecek sebze ve meyve aramak için çöpleri karıştıran bir boğa fili. 

Seçim sizin: Bu senenin en iyi vahşi yaşam fotoğrafları - 9

Tüylerini düzeltmek için yavru aslanı aralarına alan iki dişi aslan.

Seçim sizin: Bu senenin en iyi vahşi yaşam fotoğrafları - 10

Avustralya'da bir çamuratlayan bölgesini oradan geçmekte olan bir yengeçten savunurken.

Seçim sizin: Bu senenin en iyi vahşi yaşam fotoğrafları - 11

Norveç'te kuzey ışıklarının altında parıldayan deniz anaları.

Seçim sizin: Bu senenin en iyi vahşi yaşam fotoğrafları - 12

Londra'da çöp arabaları gelmeden karnını doyurmak için çöp kovasına girmiş bir kırmızı tilki.

Seçim sizin: Bu senenin en iyi vahşi yaşam fotoğrafları - 13

Dakikalar sonra yakalayıp havaya fırlatacağı kır faresinin gözlerinin içine bakan kırmızı tilki.

Seçim sizin: Bu senenin en iyi vahşi yaşam fotoğrafları - 14
Seçim sizin: Bu senenin en iyi vahşi yaşam fotoğrafları - 15
Seçim sizin: Bu senenin en iyi vahşi yaşam fotoğrafları - 16
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