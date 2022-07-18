Şili'de binlerce kişi buz gibi suya daldı

Haberler - NTV Haber 18.07.2022 - 14:21
Latin Amerika ülkesi Şili’nin Punta Arenas kentinde yüzme etkinliği düzenlendi.
Binlerce kişi buz gibi suya daldı.
2020 yılından beri pandemi sebebiyle yapılamayan etkinliğe bu yıl yaklaşık 5 bin kişi katıldı.
Sıcaklığın sıfır derecedeki Macellan Boğazı’nda binlerce kişi yüzdü.
Belediye Başkanı, etkinliğin kentteki turizmi canlandırmak amacıyla düzenlendiğini belirterek şöyle konuştu:
"Bu yıl 'Boğaz dalışı' etkinliğindeki enerjiden çok memnunuz. Macellan boğazıyla yeniden birleşme adını verdiğimiz organizasyonumuz bu yıl, kent sakinleri ve turistlerin de katılımıyla unutulmaz olacak.”
Portekizli kaşif Ferdinand Macellan tarafından 16. yüzyılda keşfedilen boğaz, Güney Amerika kıtasının en güney ucunda yer alıyor.
Pasifik’le Atlas Okyanuslarını birbirine bağlıyan Macellan Boğazı dünyanın en önemli su yolları arasında bulunuyor.