Şili'de binlerce kişi buz gibi suya daldı

Kuzey Yarımküre ülkeleri aşırı sıcaklarla mücadele ederken, Güney yarımkürede kış devam ediyor. Şili’de binlerce kişi, Macellan Boğazı’nın soğuk sularına daldı.

Haberler - NTV Haber 18.07.2022 - 14:21

Şili'de binlerce kişi buz gibi suya daldı - 1

Latin Amerika ülkesi ’nin Punta Arenas kentinde yüzme etkinliği düzenlendi.

Şili'de binlerce kişi buz gibi suya daldı - 2

Binlerce kişi buz gibi suya daldı.

Şili'de binlerce kişi buz gibi suya daldı - 3

5 BİN KİŞİ KATILDI

2020 yılından beri pandemi sebebiyle yapılamayan etkinliğe bu yıl yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Şili'de binlerce kişi buz gibi suya daldı - 4

Sıcaklığın sıfır derecedeki Macellan Boğazı’nda binlerce kişi yüzdü.

Şili'de binlerce kişi buz gibi suya daldı - 5

Belediye Başkanı, etkinliğin kentteki turizmi canlandırmak amacıyla düzenlendiğini belirterek şöyle konuştu:

Şili'de binlerce kişi buz gibi suya daldı - 6

"Bu yıl 'Boğaz dalışı' etkinliğindeki enerjiden çok memnunuz. Macellan boğazıyla yeniden birleşme adını verdiğimiz organizasyonumuz bu yıl, kent sakinleri ve turistlerin de katılımıyla unutulmaz olacak.”

Şili'de binlerce kişi buz gibi suya daldı - 7

Portekizli kaşif Ferdinand Macellan tarafından 16. yüzyılda keşfedilen boğaz, Güney Amerika kıtasının en güney ucunda yer alıyor.

Şili'de binlerce kişi buz gibi suya daldı - 8

Pasifik’le Atlas Okyanuslarını birbirine bağlıyan Macellan Boğazı dünyanın en önemli su yolları arasında bulunuyor.

Şili'de binlerce kişi buz gibi suya daldı - 9

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