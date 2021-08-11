Şili'de yağışlar üçte bir seviyesine düştü, kuraklık kırıp geçiriyor

Bakan Couve, hükümetin suyun korunması ve depolanması için su yönetimi konusunda bir bilim insanı çalışma grubu ile bir iklim değişikliği gözlemevi kurarak krizi ele aldığını da sözlerine ekledi.

Couve, "Zaten çok büyük kanıtlarımız var ve bu iklimsel kanıtlar" derken, “Yağmurda çok önemli bir düşüş görüyoruz ve bu da su kıtlığına neden oluyor" diye konuştu.