Şili'de yağışlar üçte bir seviyesine düştü, kuraklık kırıp geçiriyor

ntv.com.tr 11.08.2021 - 10:52 | Son Güncelleme : 11.08.2021 - 11:46
Kış aylarının yaşandığı Güney Amerika ülkesi Şili’de düşen yağış seviyeleri ülke başkenti Santiago’da büyük bir kuraklık yaşanmasına neden oluyor.
Normal şartlar altında ülkede Haziran ila Ağustos ayları arasında yaşanan kış mevsiminin yağışlı olduğu belirtilirken, bu sene yaşanan büyük kuraklık nedeniyle tarım arazilerinin kuruduğu ve hayvanların susuz kaldığı aktarıldı.
Yaşanan yağış azlığı nedeniyle şehirde yükselen ve genel olarak karla kaplı olan And Dağları’nın kuraklık yaşadığı belirtilirken hükümet yetkilileri, ülkede ve özellikle Santiago’da yaşanan sahnelerin küresel ısınmanın açık kanıtı olduğunu söyledi.
Şili Meteoroloji Servisi de geçtiğimiz gün yayımladığı verilerinde, Santiago hava istasyonunda kaydedilen yağış miktarının, normal seviyenin üçte biri oranına düştüğünü belirtti.
Şehirde geçen yıl 180 mm yağış görüldüğünü aktaran servis, şehir ortalamasının 252 mm olduğunu, bu kış ise şimdiye kadar 78 mm yağış görüldüğünü açıkladı.
Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bilim Bakanı Andres Couve, iklim değişikliği nedeniyle su rezervlerindeki sürekli düşüşün artık "ulusal bir öncelik" olduğunu söyledi.
Bakan Couve, hükümetin suyun korunması ve depolanması için su yönetimi konusunda bir bilim insanı çalışma grubu ile bir iklim değişikliği gözlemevi kurarak krizi ele aldığını da sözlerine ekledi.
Couve, "Zaten çok büyük kanıtlarımız var ve bu iklimsel kanıtlar" derken, “Yağmurda çok önemli bir düşüş görüyoruz ve bu da su kıtlığına neden oluyor" diye konuştu.
Bayındırlık Bakanı Alfredo Moreno, Santiago'ya su sağlayan iki nehir olan Mapocho ve Maipo’da Şili tarihinin en kurak yılı olan 2019'da olduğundan daha kuru olduğunu söyledi.