Silikon Vadisi'nde köpeklerin ömrünü insanlardakine benzer bir şekilde uzatmak için çalışma başlatıldı

Halioua, insanlar için yaşlanmayı geciktirici ilaçlar ve terapiler geliştirmenin önündeki ana engelin çok uzun bir ömre sahip olmalarından kaynaklandığını belirterek, “İlaç şirketleri, onlarca yıla yayılan klinik araştırmalara yatırım yapma konusunda isteksizdir ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi, yaşlanma kadar geniş ve soyut bir şeyden ziyade, belirli bir hastalık veya semptomla mücadele eden ilaçlarla daha rahat. Sonuç olarak, bir dizi ümit verici yaşlanma karşıtı bileşik, klinik ortamlarda insanlar üzerinde büyük ölçüde test edilmemiştir” ifadelerini kullandı.