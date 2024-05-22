Singapur'dan şiddetli türbülansa "kapsamlı soruşturma" sözü
Singapur Başbakanı Lawrence Wong, Londra'dan Singapur'a giden uçuşta yaşanan şiddetli türbülansın ardından "kapsamlı soruşturma" sözü verdi. Boeing 777-300ER model uçakta, dün gerçekleşen şiddetli türbülans nedeniyle bir İngiliz yolcu hayatını kaybetti. Olayda altısı kritik 30 yaralı olduğu bildirildi. Yolcular kazanın ardından yaptıkları açıklamalarda, uçağın şiddetli düşüşü sırasında yolcuların havaya fırladığını ve tavanda göçükler oluştuğunu söyledi.
Singapur Başbakanı Lawrence Wong, Singapur Havayolları'nın Londra'dan kalkan uçağında türbülans sırasında bir İngiliz yolcunun ölmesi ve altı kişinin ciddi şekilde yaralanması sonrasında "kapsamlı soruşturma" sözü verdi.