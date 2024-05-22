Singapur'dan şiddetli türbülansa "kapsamlı soruşturma" sözü

YOLCULAR KABİN TAVANINA FIRLADI

Singapur Havayolları'nın SQ321 sefer sayılı uçuşu, salı günü yolculuğunun 10. saatinde Myanmar üzerinde "ani aşırı türbülansa" yakalandı ve birkaç kez aniden yükselip alçaldı.

Yolcular ve mürettebat, uçağın yaklaşık üç dakika içinde bin 800 metrelik "dramatik bir düşüş" yaşandığını ve bunun emniyet kemeri takmayanları kabin tavanına fırlattığını anlattı.