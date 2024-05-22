Singapur'dan şiddetli türbülansa "kapsamlı soruşturma" sözü

Singapur Başbakanı Lawrence Wong, Londra'dan Singapur'a giden uçuşta yaşanan şiddetli türbülansın ardından "kapsamlı soruşturma" sözü verdi. Boeing 777-300ER model uçakta, dün gerçekleşen şiddetli türbülans nedeniyle bir İngiliz yolcu hayatını kaybetti. Olayda altısı kritik 30 yaralı olduğu bildirildi. Yolcular kazanın ardından yaptıkları açıklamalarda, uçağın şiddetli düşüşü sırasında yolcuların havaya fırladığını ve tavanda göçükler oluştuğunu söyledi.

Singapur'dan şiddetli türbülansa "kapsamlı soruşturma" sözü - 1

Singapur Başbakanı Lawrence Wong, Singapur Havayolları'nın Londra'dan kalkan uçağında türbülans sırasında bir İngiliz yolcunun ölmesi ve altı kişinin ciddi şekilde yaralanması sonrasında "kapsamlı soruşturma" sözü verdi.

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Singapur'dan şiddetli türbülansa "kapsamlı soruşturma" sözü - 2

131 yolcu ve 12 mürettebatın farklı bir uçakla Singapur'a güvenli bir şekilde indiğini doğrulayan Lawrence Wong, hayatını kaybeden 73 yaşındaki büyükbaba Geoffrey Kitchen'ın ailesine başsağlığı diledi.

Taylandlı yetkililere göre yaşlı adam ani türbülans sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 

Singapur'dan şiddetli türbülansa "kapsamlı soruşturma" sözü - 3

YOLCULAR KABİN TAVANINA FIRLADI

Singapur Havayolları'nın SQ321 sefer sayılı uçuşu, salı günü yolculuğunun 10. saatinde Myanmar üzerinde "ani aşırı türbülansa" yakalandı ve birkaç kez aniden yükselip alçaldı.

Yolcular ve mürettebat, uçağın yaklaşık üç dakika içinde bin 800 metrelik "dramatik bir düşüş" yaşandığını ve bunun emniyet kemeri takmayanları kabin tavanına fırlattığını anlattı.

Singapur'dan şiddetli türbülansa "kapsamlı soruşturma" sözü - 4

"TAVANDA GÖÇÜKLER OLUŞTU"

Uçak Singapur'a vardığında bir yolcu, insanların kabinin etrafına şiddetli bir şekilde fırladığını, tavanda göçükler oluştuğunu ve düzinelerce kişinin kafa travması geçirdiğini söyledi.

Havayolu şirketine göre yolculardan 56'sı Avustralyalı, 47'si İngiliz ve 41'i Singapurluydu.

Singapur'dan şiddetli türbülansa "kapsamlı soruşturma" sözü - 5

AÇIK HAVA TÜRBÜLANSI

Bilim insanları, küresel ısınmanın yüksek irtifalarda havayı ısıtması ve havayı daha öngörülemez hale getirmesi nedeniyle türbülansın, özellikle de tespit edilmesi veya tahmin edilmesi daha zor olan "açık hava türbülansının" arttığı konusunda uyardı.

Singapur'dan şiddetli türbülansa "kapsamlı soruşturma" sözü - 6

2023 yılında yapılan bir araştırma, açık hava türbülansının yıllık süresinin 1979'dan 2020'ye kadar yüzde 17 arttığını, şiddetli vakaların ise yüzde 50'den fazla arttığını ortaya çıkardı.

Singapur'dan şiddetli türbülansa "kapsamlı soruşturma" sözü - 7
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