Şinzo Abe için protestolar eşliğinde resmi tören düzenlendi

Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako ile eski Japon Başbakanların katıldığı törende 27 ülke, bölge ve uluslararası kuruluşu 700 yabancı delegasyon temsil etti.



Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği törene ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Avustralya, Hindistan dahil çeşitli ülkelerin liderleri katıldı.