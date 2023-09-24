Sırbistan ile Kosova arasında gerginliği tırmandıran saldırı: 1 polis hayatını kaybetti

Sırbistan ile Kosova arasında gerilim bir kez daha çatışmaya dönüştü. Kosova'nın kuzeyinde silahlı bir Sırp grup, köyü hedef aldı. Saldırıda 1 Kosova polisi hayatını kaybetti. Ardından devam eden çatışmalarda üç silahlı saldırgan da öldü. Kosova Başbakanı Albin Kurti, olayla ilgili Sırbistan'ı işaret etti ve Belgrad'ın siyasi, mali ve lojistik desteğiyle organize suç, ülkemize saldırıyor." ifadesini kullandı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de Kosova polisine saldıran silahlı kişilerin Sırbistan'dan değil yerel Kosovalı Sırplar olduğunu söyledi ve polis memurunun öldürülmesini kınadı. Avrupa Birliği ve Türkiye'den saldırıya ilişkin peş peşe açıklamalar geldi.

Sırbistan ile Kosova arasında gerginliği tırmandıran saldırı: 1 polis hayatını kaybetti - 1

Kosova'nın kuzeyinde gerginlik yine tırmandı. Tansiyonu yükselten olay, çoğunlukla Sırpların yaşadığı Kuzey Mitrovica yakınındaki bir köyde meydana geldi.

DÜNYA HABERLERİ

Sırbistan ile Kosova arasında gerginliği tırmandıran saldırı: 1 polis hayatını kaybetti - 2

Kosova polisinden yapılan açıklamaya göre,, silahlı bir grup Sırp, köyün girişindeki köprünün üzerine iki adet kamyon yerleştirerek köy yolunu kapattı.

Sırbistan ile Kosova arasında gerginliği tırmandıran saldırı: 1 polis hayatını kaybetti - 3

Açıklamada, ihbar üzerine olay yerine giden polislere silahlı Sırplar tarafından ateş açıldığı, ardından da çatışma çıktığı belirtildi.

Sırbistan ile Kosova arasında gerginliği tırmandıran saldırı: 1 polis hayatını kaybetti - 4

Olayın ardından, bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi. Kosova ile Sırbistan arasındaki Brnjak sınır geçiş noktası da kapatıldı.

Sırbistan ile Kosova arasında gerginliği tırmandıran saldırı: 1 polis hayatını kaybetti - 5

KOSOVA BAŞBAKANI'NDAN SERT AÇIKLAMA

Kosova Başbakanı Albin Kurti, olayla ilgili Sırbistan'ı işaret etti ve Belgrad'ın siyasi, mali ve lojistik desteğiyle organize suç, ülkemize saldırıyor." ifadesini kullandı. 

Kurti, bölgede çatışmaların devam ettiğini de aktardı. Olaydan saatler sonra da bölgeden silah sesleri duyuldu. 

Sırbistan ile Kosova arasında gerginliği tırmandıran saldırı: 1 polis hayatını kaybetti - 6

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani de "Kuzeydeki cinayet, Sırp suç çeteleri tarafından planlandı ve uygulandı." açıklaması yaptı.

Sırbistan ile Kosova arasında gerginliği tırmandıran saldırı: 1 polis hayatını kaybetti - 7

SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI SALDIRIYI KINADI

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova polisine saldıran silahlı kişilerin Sırbistan'dan değil yerel Kosovalı Sırplar olduğunu söyledi.

Vucic, polis memurunun öldürülmesini kınadı.

Sırbistan ile Kosova arasında gerginliği tırmandıran saldırı: 1 polis hayatını kaybetti - 8

AB SALDIRIYI KINADI

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Savunma Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kosova'nın kuzeyinde bir polisin öldüğü saldırıyı kınadığını duyurdu. Saldırıda bir polis memurunun öldüğünü hatırlatan Borrell, "Çirkin saldırıyı mümkün olan en güçlü ifadelerle kınıyorum." dedi.

Sırbistan ile Kosova arasında gerginliği tırmandıran saldırı: 1 polis hayatını kaybetti - 9

Borrell, saldırıyla ilgili tüm gerçeklerin ortaya çıkarılması gerektiğini belirterek, Bajnska Manastırı çevresinde devam eden çatışmalar nedeniyle daha fazla masum kişinin ölebileceğine dikkati çekti. Saldırıların derhal durdurulması gerektiğini vurgulayan Borrell, AB'nin Hukukun Üstünlüğü Misyonu EULEX'in sahada bulunduğunu ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) ile temas halinde olduğunu bildirdi.

Borrell, tüm aktörleri Kosova'nın kuzeyindeki gerilimi azaltmak için çalışmaya çağırdı.

Sırbistan ile Kosova arasında gerginliği tırmandıran saldırı: 1 polis hayatını kaybetti - 10

KURTİ VE VUCİC'LE GÖRÜŞTÜ

AB Yüksek Temsilcisi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada da Borrell'in "iğrenç ve korkakça terör saldırısı"nın ardından Kosova Başbakanı Albin Kurti ile konuştuğunu, saldırıyı bir kez daha en güçlü şekilde kınadığı bildirildi.

Borrell'in Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile de konuştuğunun ifade edildiği açıklamada, görüşmeye ilişkin detay verilmedi.

Saldırganlara derhal teslim olmaları ve Banjska Manastırı'ndaki hacıların güvenli bir şekilde ayrılmalarına izin verilmesi çağrısında bulunan Borrell, EULEX'in Kosova kurumlarını tüm topluluklarının istikrarı ve güvenliğini sağlamak için desteklemeye hazır olduğunu vurguladı.

Sırbistan ile Kosova arasında gerginliği tırmandıran saldırı: 1 polis hayatını kaybetti - 11

"KFOR BİRLİKLERİ BÖLGEDE, GEREKTİĞİNDE YANIT VERMEYE HAZIR DURUMDA"

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), Kosova'nın kuzeyindeki Banjska'da silahlı çetenin bir polis memurunu öldürmesiyle başlayan gerginliği yakından takip ettiğini duyurdu.

Sırbistan ile Kosova arasında gerginliği tırmandıran saldırı: 1 polis hayatını kaybetti - 12

KFOR'den yapılan açıklamada, "KFOR, Banjska'daki durumu yakından izlemeye devam ediyor ve KFOR birlikleri bu bölgede, gerektiğinde yanıt vermeye hazır durumda bulunuyor. KFOR Komutanı, Avrupa Birliği (AB), Sırbistan Genelkurmay Başkanı ve Kosova'daki kurumlar dahil olmak üzere tüm uluslararası paydaşlarla yakın ve sürekli temas halinde olup, çözüm bulmak için yoğun bir şekilde çalışmaktadır." denildi.

Sırbistan ile Kosova arasında gerginliği tırmandıran saldırı: 1 polis hayatını kaybetti - 13

AB'nin Kosova'daki Hukukun Üstünlüğü Misyonu (EULEX) Başkanı Giovanni Pietro Barbano de Kosova polisine yönelik saldırılar karşısında dehşete düştüğünü belirtti.

Barbano, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "EULEX, Kosova'daki ikinci güvenlik müdahale görevlisi olarak, durumu yakından izlemekle meşgul olup, KFOR ile yakın koordinasyon içinde, tüm topluluklarının istikrarı ve güvenliğini korumak için Kosova kurumlarını mümkün olan maksimum ölçüde desteklemeye hazırdır." ifadelerine yer verdi.

Sırbistan ile Kosova arasında gerginliği tırmandıran saldırı: 1 polis hayatını kaybetti - 14

TÜRKİYE'DEN KINAMA

Dışişleri Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Kosova'nın kuzeyinde bir polis memurunun ölümüne yol açan saldırıyı kınadı.

Bilgiç, bölgede gerginliğin tırmanmasının önlenmesi için tüm tarafların itidalli davranması ve şiddetten kaçınmasının zorunluluk arz ettiğini vurguladı.

Kosova'da ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının tek yolunun diyalog olduğunun altını çizen Bilgiç, Türkiye'nin diyalog sürecini desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

Sırbistan ile Kosova arasında gerginliği tırmandıran saldırı: 1 polis hayatını kaybetti - 15

KOSOVA İLE SIRBİSTAN ARASINDA YAŞANAN GERİLİM

Kosova ile Sırbistan, mart ayında AB'nin arabuluculuğunda Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde ilişkilerin normalleşmesini sağlayacak anlaşma konusunda mutabakata varmıştı.

Sırbistan ile Kosova arasında gerginliği tırmandıran saldırı: 1 polis hayatını kaybetti - 16

Mayıs sonundaysa Kosova'nın kuzeyinde çıkan gerginlik, normalleşme sürecinin tıkanmasına neden olmuştu.

Sırbistan ile Kosova arasında gerginliği tırmandıran saldırı: 1 polis hayatını kaybetti - 17

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukta olan etnik Sırplar da Kosova'nın bağımsızlık ilanını kabul etmiyor.

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