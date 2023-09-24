Sırbistan ile Kosova arasında gerginliği tırmandıran saldırı: 1 polis hayatını kaybetti

KURTİ VE VUCİC'LE GÖRÜŞTÜ

AB Yüksek Temsilcisi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada da Borrell'in "iğrenç ve korkakça terör saldırısı"nın ardından Kosova Başbakanı Albin Kurti ile konuştuğunu, saldırıyı bir kez daha en güçlü şekilde kınadığı bildirildi.



Borrell'in Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile de konuştuğunun ifade edildiği açıklamada, görüşmeye ilişkin detay verilmedi.



Saldırganlara derhal teslim olmaları ve Banjska Manastırı'ndaki hacıların güvenli bir şekilde ayrılmalarına izin verilmesi çağrısında bulunan Borrell, EULEX'in Kosova kurumlarını tüm topluluklarının istikrarı ve güvenliğini sağlamak için desteklemeye hazır olduğunu vurguladı.