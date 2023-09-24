Sırbistan ile Kosova arasında gerginliği tırmandıran saldırı: 1 polis hayatını kaybetti
Sırbistan ile Kosova arasında gerilim bir kez daha çatışmaya dönüştü. Kosova'nın kuzeyinde silahlı bir Sırp grup, köyü hedef aldı. Saldırıda 1 Kosova polisi hayatını kaybetti. Ardından devam eden çatışmalarda üç silahlı saldırgan da öldü. Kosova Başbakanı Albin Kurti, olayla ilgili Sırbistan'ı işaret etti ve Belgrad'ın siyasi, mali ve lojistik desteğiyle organize suç, ülkemize saldırıyor." ifadesini kullandı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de Kosova polisine saldıran silahlı kişilerin Sırbistan'dan değil yerel Kosovalı Sırplar olduğunu söyledi ve polis memurunun öldürülmesini kınadı. Avrupa Birliği ve Türkiye'den saldırıya ilişkin peş peşe açıklamalar geldi.
Kosova'nın kuzeyinde gerginlik yine tırmandı. Tansiyonu yükselten olay, çoğunlukla Sırpların yaşadığı Kuzey Mitrovica yakınındaki bir köyde meydana geldi.