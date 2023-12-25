Sırbistan'da seçim sonrası gerginlik: Göstericiler Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalıştı
Sırbistan'da tartışmalı seçimler yerini siyasi gerginliğe bıraktı. Ülkede seçim sonuçlarına sonuçlarına itiraz eden muhalefetin protestoları sürüyor. Başkent Belgrad'da polis, ülkede 17 Aralık'ta yapılan genel ve yerel seçim sonuçlarına itiraz ederek Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalışan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Batı Balkan ülkesi Sırbistan'da 17 Aralık Pazar günü yapılan erken ve yerel seçimin üzerinden bir hafta geçmesine rağmen tartışmalar sürerken ülkede "siyasi gerginlik" rüzgarları esiyor. Ülkede kayıtlı 6,5 milyondan fazla seçmenin oy kullandığı seçimler tamamlandı ancak etkisi ve sonuçlarına itiraz eden muhalefetin protestoları nedeniyle gerginlik yaşanıyor.