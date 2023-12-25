Sırbistan'da seçim sonrası gerginlik: Göstericiler Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalıştı

Sırbistan'da tartışmalı seçimler yerini siyasi gerginliğe bıraktı. Ülkede seçim sonuçlarına sonuçlarına itiraz eden muhalefetin protestoları sürüyor. Başkent Belgrad'da polis, ülkede 17 Aralık'ta yapılan genel ve yerel seçim sonuçlarına itiraz ederek Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalışan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Sırbistan'da seçim sonrası gerginlik: Göstericiler Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalıştı - 1

Batı Balkan ülkesi Sırbistan'da 17 Aralık Pazar günü yapılan erken ve yerel seçimin üzerinden bir hafta geçmesine rağmen tartışmalar sürerken ülkede "siyasi gerginlik" rüzgarları esiyor. Ülkede kayıtlı 6,5 milyondan fazla seçmenin oy kullandığı seçimler tamamlandı ancak etkisi ve sonuçlarına itiraz eden muhalefetin protestoları nedeniyle gerginlik yaşanıyor. 

SIRBİSTAN'DA SEÇİMLER YERİNİ SİYASİ GERGİNLİĞE BIRAKTI

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Sırbistan'da seçim sonrası gerginlik: Göstericiler Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalıştı - 2

Seçimde "Sırbistan şiddete karşı" isimli ittifakta yer alan muhalefet partilerinin "seçim hırsızlığına karşı" çağrısı üzerine, binlerce kişi başkentteki Devlet Seçim Komisyonu (RIK) binası önünde toplandı.

Ülkedeki seçimlerin yenilenmesi çağrısında bulunan göstericiler buradan Belgrad Belediyesi Meclis binasına yürüdü.

Sırbistan'da seçim sonrası gerginlik: Göstericiler Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalıştı - 3

Belediye Meclis binasına meşaleler fırlatan göstericiler, bina kapısını, pencerelerini ve güvenlik kamerasını kırdı.

Bina içerisine girişleri engellemeye çalışan polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Sırbistan'da seçim sonrası gerginlik: Göstericiler Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalıştı - 4

"Sırbistan şiddete karşı" ittifakı liderlerinden Miroslav Aleksic, burada yaptığı açıklamada, polise "göstericilere zarar verme değil, onları korumaları" çağrısında bulundu.

Sırbistan'da seçim sonrası gerginlik: Göstericiler Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalıştı - 5

VUCİC: ENDİŞE ETMEYİN, DEVRİM DİYE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yaşanan gerginliğin ardından ulusa sesleniş konuşması yaparak, kanun uygulayıcı kurumların durumu kontrol altında tuttuğunu açıkladı.

Sırbistan vatandaşlarına endişe etmemelerini söyleyen Vucic, "Biliyorum, görüntüler son derece dramatik, camlarımızın kırılmasına, birilerinin evimizi yıkmak istemesine alışık değiliz. Endişe etmeyin zira, devrim diye bir şey söz konusu değil." dedi.

Sırbistan'da seçim sonrası gerginlik: Göstericiler Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalıştı - 6

Vucic, bu akşam yaşananların sorumlularına ilişkin gerekli tüm adımların atılacağını vurgulayarak, "Bu akşam meclis kapısını kırmak isteyenlerle beraber toplam 1195 kişi vardı. Bazıları gerçek yüzünü gösterdi. Siyasi anlamda karşı durduklarına şiddetle yaklaştıklarını ispatladılar. Günlerdir bunu anlatmaya çalıştık." diye konuştu.

Sırbistan'da seçim sonrası gerginlik: Göstericiler Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalıştı - 7

Sırbistan'dan ülkeyi korumak için Belgrad'a gelmeye hazır binlerce kişiden çağrı aldıklarını dile getiren Vucic, "Lütfen evinizde kalın. Sırbistan, kendisini ve kurumlarını korumak için güçlü bir ülke. Ülkemizin egemenliğini, bağımsızlığını koruyalım. Sırbistan'ın özgürlüğünü koruyalım. Hepinize barışı koruma çağrısında bulunuyorum." şeklinde konuştu.

Sırbistan'da seçim sonrası gerginlik: Göstericiler Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalıştı - 8

YABANCI İSTİHBARATA TEŞEKKÜR

Vucic, "Neyin hazırlığında olunduğunu açıkça bilen yabancı istihbarat servislerine teşekkür ediyorum. Bizim istihbarat servisine verdikleri bilgiler ışığında neyin planlandığından tam olarak haberimiz oldu ve dolayısıyla tam zamanında müdahale edildi. Şiddete karşı olduklarını savunanlar asıl ne olduklarını gösterdi. Ülkemizi yıkmalarına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sırbistan'da seçim sonrası gerginlik: Göstericiler Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalıştı - 9

Gösterilerin Belgrad'da birçok noktada yapılmasının beklendiği kaydedildi.

Sırbistan'da seçim sonrası gerginlik: Göstericiler Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalıştı - 10

SIRBİSTAN'I NE BEKLİYOR?

Devlet Seçim Komisyonu'nun (RIK) resmi olmayan verileri ışığında 250 sandalyeli Ulusal Mecliste 128 milletvekili çıkarmayı başaran "Aleksandar Vucic-Sırbistan durmamalı" ittifakının, yeni hükümeti tek başına kurması bekleniyor. Yeni hükümetin RIK'in resmi sonuçları açıklamasının ardından 120 gün içinde kurulması gerekiyor.

Seçimlerin ardından konuşan Vucic, SNS'nin inanılmaz bir başarı elde ettiğine dikkati çekerek, "Şu zamana kadar yapılmış en adil seçimlerden biri. Muhalefetin aldığı her bir oyu saygıyla karşılıyorum, onlar da bizim aldığımız oyları saygıyla karşılamalı." ifadelerini kullandı.

Sırbistan'da seçim sonrası gerginlik: Göstericiler Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalıştı - 11

HÜKÜMETİ KİM KURACAK?

Vucic'in yeni hükümeti kurmakla görevlendireceği isim merakla beklenirken bu ismin 3 dönemdir başbakanlık görevini yürüten Ana Brnabic olmayacağı belirtiliyor.

Seçim sonuçları, Sırp halkının SNS yönetiminden memnun olduğunu gösterirken muhalefet kanadı ise bunun tersini iddia ediyor.

Sırbistan'da gelenek halini alan "muhalefet protestoları", seçimden sonra yeniden başlarken muhalifler, başta Belgrad olmak üzere seçimlerin iptalini talep ediyor. Başkentteki RIK binası önünde başlayan ve ülke geneline yayılan protestolara pazartesi günü açlık grevine başlayan 2 muhalefet parti yetkilisi de eşlik ediyor.

Bir yandan Noel hazırlıklarının yapıldığı ülkede seçimden sonra oluşan gergin durumun ne şekilde sonuçlanacağı merak konusu.

Sırbistan'da seçim sonrası gerginlik: Göstericiler Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalıştı - 12

NEDEN ERKEN SEÇİM YAPILDI?

Sırbistan'da mayısta arka arkaya düzenlenen iki silahlı saldırıda 18 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu muhalefet, erken genel seçim çağrısı yaparken Cumhurbaşkanı Vucic, bu çağrıya cevap verdi ve 17 Aralık Pazar günü erken genel ve yerel seçime gidileceğini açıkladı.

Sırbistan'da seçim sonrası gerginlik: Göstericiler Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalıştı - 13
Sırbistan'da seçim sonrası gerginlik: Göstericiler Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalıştı - 14
Sırbistan'da seçim sonrası gerginlik: Göstericiler Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalıştı - 15
Sırbistan'da seçim sonrası gerginlik: Göstericiler Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalıştı - 16
Sırbistan'da seçim sonrası gerginlik: Göstericiler Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalıştı - 17
Sırbistan'da seçim sonrası gerginlik: Göstericiler Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalıştı - 18
Sırbistan'da seçim sonrası gerginlik: Göstericiler Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalıştı - 19
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