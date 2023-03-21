Şirin baba olarak ünlendi: Kocakarı ilacı içtikten sonra ten rengi maviye döndü

Dermatit de dahil olmak üzere bir çok rahatsızlıktan muzdarip olan Paul Karason, cildinin pul pul dökülmesini durdurmak amacıyla gümüş bileşimli bir karışım içti. ABD’nin Washington kentinde yaşayan Karason bu karışımı cildine de sürmeye başladı ve bu da dgümüş zehirlenmesinin neden olduğu nadir bir tıbbi sendrom olan argyria yaşamasına neden oldu.