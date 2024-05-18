Solingen faciasının benzeri mi? Almanya'daki yangında ölen 3 kişiden biri Türk | Alevler hızlansın diye benzin dökülmüş

31 yıl önceki Solingen faciasının bir benzeri yeniden mi yaşanıyor? Almanya'nın Düsseldorf kentinde bulunan bir apartmanın alt katındaki büfede önceki gün çıkan yangında üç kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden birinin 18 yaşındaki Türk vatandaşı Ada Abay olduğu bildirildi. Savcılık, alevleri hızlandırmak için benzin döküldüğünün tespit edildiğini açıkladı.

Solingen faciasının benzeri mi? Almanya'daki yangında ölen 3 kişiden biri Türk | Alevler hızlansın diye benzin dökülmüş - 1

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Düsseldorf kentinde bulunan bir apartmanın alt katındaki büfede önceki gün çıkan yangında üç kişi hayatını kaybetti.

Ölenlerden birinin 18 yaşındaki Türk vatandaşı Ada Abay olduğu bildirildi. Savcılık, alevleri hızlandırmak için benzin döküldüğünün tespit edildiğini açıkladı.

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Solingen faciasının benzeri mi? Almanya'daki yangında ölen 3 kişiden biri Türk | Alevler hızlansın diye benzin dökülmüş - 2

Yerel saatle 02.25 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler üst katlara ve park halindeki araçlara da sıçradı. Çok sayıda apartman sakini balkonlardan merdivenle kurtarıldı. 

Solingen faciasının benzeri mi? Almanya'daki yangında ölen 3 kişiden biri Türk | Alevler hızlansın diye benzin dökülmüş - 3

İtfaiyeden yapılan açıklamada, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Yangının nedeni henüz bilinmezken savcılık dün yaptığı açıklamada, alevleri hızlandırmak için benzin döküldüğünün tespit edildiğini duyurdu.

Solingen faciasının benzeri mi? Almanya'daki yangında ölen 3 kişiden biri Türk | Alevler hızlansın diye benzin dökülmüş - 4

Olayda hayatını kaybeden 48 yaşındaki büfe işletmecisinin cesedinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, kurbanların uyrukları hakkında ayrıntı verilmedi.

Solingen faciasının benzeri mi? Almanya'daki yangında ölen 3 kişiden biri Türk | Alevler hızlansın diye benzin dökülmüş - 5

Ölenlerin 18, 48 ve 55 yaşlarında olduğu kaydedildi.

İlk bulgular Abay ve 55 yaşındaki bir erkeğin dumandan zehirlenerek öldüğünü gösterirken, otopsi sonuçlarına göre büfe işletmecisi patlamanın ardından hayatını kaybetti. 

Solingen faciasının benzeri mi? Almanya'daki yangında ölen 3 kişiden biri Türk | Alevler hızlansın diye benzin dökülmüş - 6

Yangında yaralananların hastanelerde ve özel kliniklerde tedavilerinin sürdüğü, ağır yaralı bir kadının ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Solingen faciasının benzeri mi? Almanya'daki yangında ölen 3 kişiden biri Türk | Alevler hızlansın diye benzin dökülmüş - 7

Yangın perşembe günü geç saatlerde alt katta çıkmış ve daha sonra binayı sarmıştı.

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, yangında hafif yaralanan bina sakini İsmail Kızıltan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Solingen faciasının benzeri mi? Almanya'daki yangında ölen 3 kişiden biri Türk | Alevler hızlansın diye benzin dökülmüş - 8

Solingen Faciası 29 Mayıs 1993 tarihinde Almanya'nın Solingen şehrinde, Türk kökenli Neo-Naziler tarafından kundaklanması sonucu aileden beş kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan saldırıdır.

Saldırıda, dört aşırı sağcı Alman, Genç ailesinin evini kundaklamıştı. Genç ailesinden hayatını kaybedenler: Gürsün İnce, Hatice, Hülya, Saime Genç ile Gülistan Öztürk'tür.

Geçtiğimiz 25 Mart'ta ise Solingen'de kundaklanan bir evde çıkan yangında Türk kökenli aynı aileden 4 kiṣi hayatını kaybetmiṣ, 9 kiṣi de yaralanmıṣtı. 

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