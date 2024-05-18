Solingen faciasının benzeri mi? Almanya'daki yangında ölen 3 kişiden biri Türk | Alevler hızlansın diye benzin dökülmüş

Solingen Faciası 29 Mayıs 1993 tarihinde Almanya'nın Solingen şehrinde, Türk kökenli Neo-Naziler tarafından kundaklanması sonucu aileden beş kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan saldırıdır.



Saldırıda, dört aşırı sağcı Alman, Genç ailesinin evini kundaklamıştı. Genç ailesinden hayatını kaybedenler: Gürsün İnce, Hatice, Hülya, Saime Genç ile Gülistan Öztürk'tür.

Geçtiğimiz 25 Mart'ta ise Solingen'de kundaklanan bir evde çıkan yangında Türk kökenli aynı aileden 4 kiṣi hayatını kaybetmiṣ, 9 kiṣi de yaralanmıṣtı.