Solingen faciasının benzeri mi? Almanya'daki yangında ölen 3 kişiden biri Türk | Alevler hızlansın diye benzin dökülmüş
31 yıl önceki Solingen faciasının bir benzeri yeniden mi yaşanıyor? Almanya'nın Düsseldorf kentinde bulunan bir apartmanın alt katındaki büfede önceki gün çıkan yangında üç kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden birinin 18 yaşındaki Türk vatandaşı Ada Abay olduğu bildirildi. Savcılık, alevleri hızlandırmak için benzin döküldüğünün tespit edildiğini açıkladı.
Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Düsseldorf kentinde bulunan bir apartmanın alt katındaki büfede önceki gün çıkan yangında üç kişi hayatını kaybetti.
Ölenlerden birinin 18 yaşındaki Türk vatandaşı Ada Abay olduğu bildirildi. Savcılık, alevleri hızlandırmak için benzin döküldüğünün tespit edildiğini açıkladı.