ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 25.03.2020 - 14:45
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 19 bin 101 olarak güncelledi.
Corona virüs son olarak İngiliz kraliyet ailesine sıçradı.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 71 yaşındaki oğlu Prens Charles'ın corona virüse yakalandığı duyuruldu.
Kraliyette taht sırasında birinci olan Galler Prensi Charles'ın eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın testinin negatif çıktığı belirtildi.
Corona virüs tedbirleri kapsamında İran'ın başketinde, eyalet dışına çıkışlar yasaklandı.
Yapılan açıklamada, ''Tahran'da akaryakıt tankerleri ile güvenlik güçleri ve sağlık personeline ait araçlar haricindeki tüm araçların eyalet dışına çıkışları yasaklandı'' ifadeleri yer aldı.
Suudi Arabistan'da ise corona virüs önlemleri kapsamında başta başkenti Riyad olmak üzere Mekke ve Medine'yi kapattı.
Virüsten en çok etkilenen İspanya'da corona virüse bağlı ölümler artmaya devam ediyor.
İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 738 artışla 3 bin 434'e çıktığı belirtildi.
Son rakamlarla birlikte İspanya da ölü sayısında salgının merkezi Çin'i geçmiş oldu.
Çin'de açıklanan son rakamlara göre ölü sayısı 3 bin 281 oldu.
İran Sağlık Bakanlığı ülkede son 24 saatte 143 kişinin corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Ülkede ölü sayısı 2 bin 77'ye yükseldi.
Ülkede toplan corona virüs vaka sayısı da 27 binin üzerine çıktı.
Almanya'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 artarak 149'a yükseldi.
Ülkede son 24 saatte 4 bin 191 vaka tespit edildi böylece toplam vaka sayısı da 31 bin 554 oldu.
İsrail'de yeni tip Corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 2 bini aşarken, ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen bir hastanın hayatını kaybettiği ifade edildi.
Yerel basında söz konusu kişinin 85 yaşında bir erkek hasta olduğu ve Covid-19 teşhisiyle dün hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
İsrail'de böylece Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 5’e yükseldi. İlk ölümün 20 Mart'ta kaydedildiği İsrail'de, bu sabah da 76 yaşında bir erkek hasta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Verilere göre, Covid-19 yüzünden en fazla can kaybı 6 bin 820 kişiyle İtalya oldu.
İtalya'nın ardından ikinci en fazla ölüm, salgının ortaya çıktığı ve 3 bin 281 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.
En fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke İspanya'da da 2 bin 991 kişi hayatını kaybetti.
Covid-19 salgınından en fazla ölümün gerçekleştiği dördüncü ülke İran'da da 1934 kişi yaşamını yitirdi.
Salgın nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı beşinci ülke Fransa'da ise 1100 kişi öldü.