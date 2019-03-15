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SON DAKİKA: Yeni Zelanda'da iki camide katliam: 49 ölü

ntv.com.tr

Yeni Zelanda’nın Christchurch kasabasında iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. 49 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle 4 kişi gözaltına alındı.

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    İKİ CAMİDE KATLİAM

    yeni zelanda, ölü sayısı, christchurch

    Yeni Zelanda’nın Christchurch kasabasında iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 49 kişi öldü.

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    CAMİDE 200 KİŞİ VARDI

    CAMİDE 200 KİŞİ VARDI

    Saldırının cuma namazı sırasında gerçekleştiği, camilerden birinde yaklaşık 200 kişinin olduğu belirtilirken, yetkililerden yapılan açıklamaya göre ölenler arasında Türk yok... 

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    SALDIRGANIN KİMLİĞİ

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    Katliama müzik dinleyerek ve 5 otomotik silahla giden saldırgan, saldırı anını sosyal medyadan canlı yayınladı...

    İLGİLİ HABER: SALDIRGANIN KİMLİĞİ

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    74 sayfalık manifestosunda Türkleri de tehdit eden saldırgan, İskoç asılllı Avustralyalı... (HABERİN DETAYLARI)

    İşte saldırı sonrası objektiflere yansıyanlar... 

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