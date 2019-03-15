SON DAKİKA: Yeni Zelanda'da iki camide katliam: 49 ölü
ntv.com.tr
Yeni Zelanda’nın Christchurch kasabasında iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. 49 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle 4 kişi gözaltına alındı.
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İKİ CAMİDE KATLİAM
Yeni Zelanda’nın Christchurch kasabasında iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 49 kişi öldü.
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CAMİDE 200 KİŞİ VARDI
Saldırının cuma namazı sırasında gerçekleştiği, camilerden birinde yaklaşık 200 kişinin olduğu belirtilirken, yetkililerden yapılan açıklamaya göre ölenler arasında Türk yok...
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SALDIRGANIN KİMLİĞİ
Katliama müzik dinleyerek ve 5 otomotik silahla giden saldırgan, saldırı anını sosyal medyadan canlı yayınladı...
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74 sayfalık manifestosunda Türkleri de tehdit eden saldırgan, İskoç asılllı Avustralyalı... (HABERİN DETAYLARI)
İşte saldırı sonrası objektiflere yansıyanlar...
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