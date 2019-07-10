Srebrenitsa kurbanlarının cenazeleri anıt mezarlığa taşındı
Anadolu Ajansı
Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'te yaşanan soykırımda öldürülen 33 kurbanın cenazesi daha, yarın Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilecek
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1İkinci Dünya Savaşı'nın ardından "Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi" kabul edilen Srebrenitsa soykırımında öldürülen 33 kurbanın cenazesi, yarın toprağa verilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı.
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2Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, Temmuz 1995'te yaşanan ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 24. yılında, yarın yapılacak törenle 33 soykırım kurbanı daha toprağa verilecek.
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Visoko şehrinden dün yola çıkan ve Potoçari'ye getirilen yeşil çuhaya sarılı tabutlar, savaş sırasında Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında geceyi geçirdi.
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Barış Yürüyüşü'ne katılan gönüllülerin Potoçari'ye ulaşmasının ardından omuzlara alınarak fabrikadan çıkarılan tabutlar, yarın cenazelerin defnedileceği Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı.
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HİÇBİRİ TAM OLARAK DEFNEDİLEMEYECEKTabutların anıt mezarlığa taşınması sırasında duygusal anlar yaşanırken, kurban yakınları, sevdikleriyle son kez vedalaştı.
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Geceyi anıt mezarlıkta geçirecek cenazeler, yarın öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Yarınki törenin ardından mezarlıktaki kurbanların sayısı 6 bin 643'e yükselecek.
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Bu yıl defnedilecek 33 kurbanın en genci 16 yaşındayken öldürülen Osman Cvrk, en yaşlısı ise 82 yaşındayken öldürülen Saha Cvrk olacak.
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Bu arada, birkaç kez mezar yerleri değiştirilen kurbanların büyük çoğunluğunun az sayıda kemiğine ulaşılabiliyor.
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