Starbucks Rusya'da "Stars Coffee" ismiyle yeniden açıldı: Logoda dikkat çeken değişiklik

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkeden çekilen ünlü kahve zinciri Starbucks, "Stars Coffe" ismiyle yeniden açıldı. ABD'li zincirin Rusya'da haklarını satın alan rapçi Timati ve arkadaşı Anton Pinsky, Starbucks'ın logosunda da dikkat çekici bir değişiklik yaptı.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 19.08.2022 - 11:03 | Son Güncelleme : 19.08.2022 - 11:17

Starbucks Rusya'da "Stars Coffee" ismiyle yeniden açıldı: Logoda dikkat çeken değişiklik - 1

’da Putin yanlısı bir rapçi, daha önce Starbucks'a ait olan kahve dükkanları zincirini yeni bir adla yeniden açtı. 

Starbucks Rusya'da "Stars Coffee" ismiyle yeniden açıldı: Logoda dikkat çeken değişiklik - 2

Stars Coffee, Rusya'dan benzeri görülmemiş bir kurumsal göçün ardından yaşanan büyük bir batılı şirketin en son yüksek profilli yeniden markalaşması oldu.

Starbucks Rusya'da "Stars Coffee" ismiyle yeniden açıldı: Logoda dikkat çeken değişiklik - 3

ABD’li kahve devinin Rusya’daki haklarını satın alan rapçi Timati ve işletmeci Anton Pinskiy, daha önce Starbucks'a ait olan 130 mağazadan ilkinin açılışına katıldı. 

Starbucks Rusya'da "Stars Coffee" ismiyle yeniden açıldı: Logoda dikkat çeken değişiklik - 4

LOGOSU DEĞİŞTİRİLDİ

Moskova'nın merkezindeki açılış sırasında ikli,  Starbucks'ın ikonik deniz kızı figürünü  geleneksel Rus kokoshnik başlığını takan bir kadınla değiştirdikleri yeni logolarını da tanıttı.  

Starbucks Rusya'da "Stars Coffee" ismiyle yeniden açıldı: Logoda dikkat çeken değişiklik - 5

Starbucks geçtiğimiz aylarda, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından ülkeyi terk eden yüzlerce diğer büyük batılı markaya katılarak, yaklaşık 15 yıl faaliyet gösterdiğini Rusya pazarından çıktığını duyurdu. 

Starbucks Rusya'da "Stars Coffee" ismiyle yeniden açıldı: Logoda dikkat çeken değişiklik - 6

O zamandan beri onlarca  batılı şirket, varlıklarını Kremlin dostu Rus iş insanlarına büyük indirimlerle satmayı kabul etti. 

Starbucks Rusya'da "Stars Coffee" ismiyle yeniden açıldı: Logoda dikkat çeken değişiklik - 7

Bununla birlikte Rus yetkililer de halkı, ülkenin artan izolasyonunun ortasında batılı yaşam tarzlarını yaşamaya devam edebilecekleri konusunda rahatlatmayı amaçlayan devralmaları aktif olarak teşvik ediyor.

Starbucks Rusya'da "Stars Coffee" ismiyle yeniden açıldı: Logoda dikkat çeken değişiklik - 8

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'da faaliyetlerini durduran McDonald’s restoranları da yeni bir marka altında Haziran ayında  kapılarını tekrar açmıştı.

Starbucks Rusya'da "Stars Coffee" ismiyle yeniden açıldı: Logoda dikkat çeken değişiklik - 9

McDonald’s restoranlarının ülkedeki yeni ismi "Vkusno i toçka (Lezzetli ve nokta)" olurken, restoranlardaki McDonald’s logoları ve McDonald’s’a ait ürün isimleri değiştirilmişti.

Starbucks Rusya'da "Stars Coffee" ismiyle yeniden açıldı: Logoda dikkat çeken değişiklik - 10
Starbucks Rusya'da "Stars Coffee" ismiyle yeniden açıldı: Logoda dikkat çeken değişiklik - 11

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