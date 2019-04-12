Sudan Askeri Geçiş Konseyi: İktidarda kalma derdimiz yok
ntv.com.tr
Sudan'da askeri darbenin ardından Askeri Geçiş Konseyi'nin sokağa çıkma yasağına rağmen binlerce göstericinin protesto eylemi sürüyor. Dünkü gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti. Askeri Geçiş Konseyi'nden bugün yapılan açıklamada, "Önceliğimiz, ülkedeki güvenlik ve istikrardır. İktidarda kalma derdimiz yok. İktidarı, seçilen hükümete devredeceğiz" denildi.
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1Sudan'da askeri darbe sonrası gösteriler devam ederken, Askeri Geçiş Konseyi ülkedeği kargaşayı önlemek için açıklamalarda bulundu.
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2Askeri Geçiş Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Önceliğimiz, ülkedeki güvenlik ve istikrardır. İktidarda kalma derdimiz yok" denildi.
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3"Ufkun tıkandığını hissettik, bu nedenle rejimin buna kayıtsız kalmasının ardından değişiklik yapmaya karar verdik" açıklaması yapan Sudan Askeri Geçiş Konseyi, "Göstericiler için geldik ve kaosun çıkmasına izin vermeyeceğiz. Ülkeyi krizden çıkarmak için diyalog başlatacağız" vurgusu yaptı.
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4Sudan Askeri Geçiş Konseyi, "Meydanlara ineceğiz. Protesto göstericileriyle oturup, görüşlerini almak istiyoruz" vurgusu da yaptı.
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5Sudan Askeri Geçiş Konseyi, darbe sonucu görevden alınan ve tutuklanan Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in geleceğiyle ilgili de açıklama yaptı. Açıklamada, El Beşir'in ülkede kalacağı, üçüncü bir ülkeye gönderilmeyeceği belirtildi.
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6Sudan'da başkent Hartum'da Genelkurmay Karargahı başta olmak üzere ana caddelerle toplanan binlerce gösterici, Savunma Bakanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad Bin Avf ve Ömer el-Beşir rejimine ait isimlerin istifasını ve sivil geçiş hükümeti kurulmasını talep ediyor.
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7Ordu darbenin ardından güvenlik gerekçesiyle 22.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirmişti.
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Muhalif sudan meslek odaları ise halka askerin sokağa çıkma yasağını delme çağrısında bulunmuştu.
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9Halkın toplu yürüyüşler ve askeri kurumlar önündeki oturma eylemlerini sürdürmesi, grev ve kepenk kapatma eylemleri düzenlemesi istenmişti.
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