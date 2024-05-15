Sürgün ve katliamların tarihi: Nekbe'nin 76. yılında İsrail'e tepki

Filistin halkı, zorunlu göçün yanı sıra yağma ve katliamlara maruz kaldığı "Nekbe"nin 76'ncı yılına Gazze'deki saldırılarla giriyor. Batı Şeria birlikte ABD, İspanya, Hollanda ve Kanada'da da Büyük Felaket'in yıldönümü protestolarla karşılandı.

Sürgün ve katliamların tarihi: Nekbe'nin 76. yılında İsrail'e tepki - 1

Filistin halkının zorunlu göçün yanı sıra yağma ve katliamlara maruz kaldığı  "Nekbe"nin bugün 76'ncı yılı.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.


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Sürgün ve katliamların tarihi: Nekbe'nin 76. yılında İsrail'e tepki - 2

İsrail güçleri, Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i dünyanın farklı yerlerinde mülteci durumunda yaşıyor.

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Sürgün ve katliamların tarihi: Nekbe'nin 76. yılında İsrail'e tepki - 3

Filistin Merkezi İstatistik Kurumu, Filistin'de yaşanan ölüm, gözaltı, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşası ve toprak gasplarıyla ilgili istatistiki bilgilerin yer aldığı bir rapor yayımladı.

Nekbe'nin 76'ncı yılında yayımlanan rapora göre, 1948'den bu yana yaklaşık 134 bin Filistinli ve Arap öldürüldü, 1967'den bu yana yaklaşık 1 milyon kişi gözaltına alındı.


Sürgün ve katliamların tarihi: Nekbe'nin 76. yılında İsrail'e tepki - 4

Filistinliler, her yıl 15 Mayıs günü işgal altındaki Filistin topraklarında ve bulundukları dünyanın farklı bölgelerinde düzenledikleri çeşitli etkinliklerle Nekbe'yi anıyor.

Sürgün ve katliamların tarihi: Nekbe'nin 76. yılında İsrail'e tepki - 5
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