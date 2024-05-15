Sürgün ve katliamların tarihi: Nekbe'nin 76. yılında İsrail'e tepki

Filistin Merkezi İstatistik Kurumu, Filistin'de yaşanan ölüm, gözaltı, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşası ve toprak gasplarıyla ilgili istatistiki bilgilerin yer aldığı bir rapor yayımladı.



Nekbe'nin 76'ncı yılında yayımlanan rapora göre, 1948'den bu yana yaklaşık 134 bin Filistinli ve Arap öldürüldü, 1967'den bu yana yaklaşık 1 milyon kişi gözaltına alındı.





