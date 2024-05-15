Sürgün ve katliamların tarihi: Nekbe'nin 76. yılında İsrail'e tepki
Filistin halkı, zorunlu göçün yanı sıra yağma ve katliamlara maruz kaldığı "Nekbe"nin 76'ncı yılına Gazze'deki saldırılarla giriyor. Batı Şeria birlikte ABD, İspanya, Hollanda ve Kanada'da da Büyük Felaket'in yıldönümü protestolarla karşılandı.
Filistin halkının zorunlu göçün yanı sıra yağma ve katliamlara maruz kaldığı "Nekbe"nin bugün 76'ncı yılı.
Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.