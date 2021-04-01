Suriye'de savaş sadece insanları çaresiz bırakmadı: İdlib’teki hayvan sığınağı her gün binlerce kediyi tedavi ediyor

11 yıl önce Suriye’de başlayan iç savaş, milyonlarca insanın göç etmesine ve yüzbinlerce kişinin ölümüne neden oldu. Ancak, Esad rejiminin saldırıları insanlarda büyük yıkıma yol açarken, sokak hayvanlarını da açlığa, sakatlığa ve ölüme sürükledi. 2015’te rejimin saldırılarından savunmasız hayvanları korumak için İdlib'e gelen Alaa al-Jaleel’in açtığı barınakta şimdi bini aşkın kediye bakılıyor.

ntv.com.tr - Reuters 01.04.2021 - 12:38

Suriye'de savaş sadece insanları çaresiz bırakmadı: İdlib’teki hayvan sığınağı her gün binlerce kediyi tedavi ediyor - 1

Suriye'deki iç savaş 11'inci yılına girmesiyle Birleşmiş Milletler’in (BM) verilerine göre şimdiye kadar yüzbinlerce sibil hayatını kaybetti.

BM'nin raporuna göre, bu süreçte  kimyasal silah kullanma, halkı açlığa sürükleme, tehcir, ablukaya alma, keyfi tutuklama ve işkence gibi insanlık onurana aykırı birçok savaş suçu işlendi. 

Suriye'de savaş sadece insanları çaresiz bırakmadı: İdlib’teki hayvan sığınağı her gün binlerce kediyi tedavi ediyor - 2

15 Mart 2011'de ülkenin güneyindeki Dera ilinde bir grup öğrencinin okul duvarına, "Ey doktor (Beşşar Esad) şimdi sıra sana geldi" yazmasıyla başlayan halk ayaklanması yerini dinmeyen kan ve gözyaşına bıraktı.

Suriye'de savaş sadece insanları çaresiz bırakmadı: İdlib’teki hayvan sığınağı her gün binlerce kediyi tedavi ediyor - 3

2011 öncesi nüfusu 22-23 milyon civarındaki ülkede, yaklaşık 7 milyon  Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Bu kişilerin yaklaşık 3,6 milyonuna Türkiye tek başına ev sahipliği yapıyor.

Suriye'de savaş sadece insanları çaresiz bırakmadı: İdlib’teki hayvan sığınağı her gün binlerce kediyi tedavi ediyor - 4

ESAD REJİMİ SALDIRILARINDA MİLYONLARCA HAYVAN ÖLDÜ

Elbette iç savaş insanlar için büyük bir yıkıma neden olurken, hayvanlar da etkilendi. Ülkede milyonlarca  sokak hayvanı Esad rejiminin saldırıları nedeniyle hayatını kaybederken, gönüller kalanları hayatta tutmaya çalışıyor.

Suriye'de savaş sadece insanları çaresiz bırakmadı: İdlib’teki hayvan sığınağı her gün binlerce kediyi tedavi ediyor - 5

100 KEDİYLE BİRLİKTE İDLİB'E GELDİ

Alaa al-Jaleel adlı bir hayvansever, 2015'te iç savaşın yoğun olarak yaşandığı Halep'teki kedi barınağını kapattı. Yanına 100 kedi alarak Rejim muhaliflerinin yoğunlaştığı İdlib'e taşınan al-Jaleel burada hayvan barınağını yeniden açtı.



Suriye'de savaş sadece insanları çaresiz bırakmadı: İdlib’teki hayvan sığınağı her gün binlerce kediyi tedavi ediyor - 6

Al-Jaleel bir süre sonra rejimden kaçmak için ülkeyi terk etti, ancak onun halefleri şimdi Ernosto olarak adlandırdıkları barınakta binden fazla kediyi tedavi ediyor ve onların bakımını sağlıyor.  

Suriye'de savaş sadece insanları çaresiz bırakmadı: İdlib’teki hayvan sığınağı her gün binlerce kediyi tedavi ediyor - 7

BİNLERCE KEDİNİN BAKIMI SAĞLANIYOR

Ernosto’nun yöneticisi Muhammed Wattar, hayvanların ülkeden gittiğinde sahipleri tarafından bırakıldığını ve çoğunun sokaklardaki çatışmalarda yarlandığını belirterek, ”Onlara  barınak, tıbbi bakım ve yiyecek sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Suriye'de savaş sadece insanları çaresiz bırakmadı: İdlib’teki hayvan sığınağı her gün binlerce kediyi tedavi ediyor - 8

Barınağın kurulmasına yardım eden bir İtalyan gönüllünün favori kedisinin isminin verildiği “Ernosto” İdlib’de Türkiye sınırına yakın 2 bin metrekarelik çitlerle çevrilmiş bir alanda yer alıyor. Kent Türkiye’nin de desteğiyle rejim karşıtı kuvvetlerin hakimiyetinde bulunuyor.

 

Suriye'de savaş sadece insanları çaresiz bırakmadı: İdlib’teki hayvan sığınağı her gün binlerce kediyi tedavi ediyor - 9

Yer değiştirmeden önce kurmaya yardım eden İtalyan kadınların favori kedisinin adını taşıyan genişletilmiş ve çitlerle çevrili barınak, şehrin 2 bin metrekaresini kaplıyor, Türkiye sınırına yakın ve hala muhalefetin elinde tutuyor. 

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