Suriye'de savaş sadece insanları çaresiz bırakmadı: İdlib’teki hayvan sığınağı her gün binlerce kediyi tedavi ediyor

ntv.com.tr - Reuters 01.04.2021 - 12:38
Suriye'deki iç savaş 11'inci yılına girmesiyle Birleşmiş Milletler’in (BM) verilerine göre şimdiye kadar yüzbinlerce sibil hayatını kaybetti.
BM'nin raporuna göre, bu süreçte kimyasal silah kullanma, halkı açlığa sürükleme, tehcir, ablukaya alma, keyfi tutuklama ve işkence gibi insanlık onurana aykırı birçok savaş suçu işlendi.
15 Mart 2011'de ülkenin güneyindeki Dera ilinde bir grup öğrencinin okul duvarına, "Ey doktor (Beşşar Esad) şimdi sıra sana geldi" yazmasıyla başlayan halk ayaklanması yerini dinmeyen kan ve gözyaşına bıraktı.
2011 öncesi nüfusu 22-23 milyon civarındaki ülkede, yaklaşık 7 milyon Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Bu kişilerin yaklaşık 3,6 milyonuna Türkiye tek başına ev sahipliği yapıyor.
Elbette iç savaş insanlar için büyük bir yıkıma neden olurken, hayvanlar da etkilendi. Ülkede milyonlarca sokak hayvanı Esad rejiminin saldırıları nedeniyle hayatını kaybederken, gönüller kalanları hayatta tutmaya çalışıyor.
Alaa al-Jaleel adlı bir hayvansever, 2015'te iç savaşın yoğun olarak yaşandığı Halep'teki kedi barınağını kapattı. Yanına 100 kedi alarak Rejim muhaliflerinin yoğunlaştığı İdlib'e taşınan al-Jaleel burada hayvan barınağını yeniden açtı.
Al-Jaleel bir süre sonra rejimden kaçmak için ülkeyi terk etti, ancak onun halefleri şimdi Ernosto olarak adlandırdıkları barınakta binden fazla kediyi tedavi ediyor ve onların bakımını sağlıyor.
Ernosto’nun yöneticisi Muhammed Wattar, hayvanların ülkeden gittiğinde sahipleri tarafından bırakıldığını ve çoğunun sokaklardaki çatışmalarda yarlandığını belirterek, ”Onlara barınak, tıbbi bakım ve yiyecek sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Barınağın kurulmasına yardım eden bir İtalyan gönüllünün favori kedisinin isminin verildiği “Ernosto” İdlib’de Türkiye sınırına yakın 2 bin metrekarelik çitlerle çevrilmiş bir alanda yer alıyor. Kent Türkiye’nin de desteğiyle rejim karşıtı kuvvetlerin hakimiyetinde bulunuyor.
Yer değiştirmeden önce kurmaya yardım eden İtalyan kadınların favori kedisinin adını taşıyan genişletilmiş ve çitlerle çevrili barınak, şehrin 2 bin metrekaresini kaplıyor, Türkiye sınırına yakın ve hala muhalefetin elinde tutuyor.