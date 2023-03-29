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Suriye'nin İdlib kentinde fırtına: Onlarca sığınmacı çadırı uçtu

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, Beşşar Esad rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçanların sığındığı 11 kampta 85’ten fazla çadır, fırtına nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Yetkililer bölgedeki yardım kuruluşlarına insani yardım çağrısında bulundu.

Suriye'nin İdlib kentinde fırtına: Onlarca sığınmacı çadırı uçtu - 1

İdlib'de veri çalışmaları yürüten Suriye Acil Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj İdlib’in Cisir eş Şuğur ilçesindeki çadır kamplarının fırtınadan en çok etkilenen bölge olduğunu söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

Suriye'nin İdlib kentinde fırtına: Onlarca sığınmacı çadırı uçtu - 2

85'TEN FAZLA ÇADIR ZARAR GÖRDÜ

Fırtına nedeniyle 11 kampta 85'ten fazla çadırın zarar gördüğünü belirten Hallaj, kamplarda hasar tespit çalışmaları yürüttüklerini ifade etti.

Suriye'nin İdlib kentinde fırtına: Onlarca sığınmacı çadırı uçtu - 3

Hallaj, halihazırda kullanılan çadırların, zorlu hava koşullarına karşı dayanıksız olması, çadırların uzun süre kullanılması nedeniyle yıpranmış olduğunu vurguladı.

Suriye'nin İdlib kentinde fırtına: Onlarca sığınmacı çadırı uçtu - 4

Diğer taraftan Hallaj, aileleri gerekli önlemlerin alınması konusunda uyardı.

Suriye'nin İdlib kentinde fırtına: Onlarca sığınmacı çadırı uçtu - 5

Bölgedeki insani yardım kuruluşlarına da çağrıda bulunan Hallaj, "Sivillerin ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçmeleri gerekiyor." dedi.

Suriye'nin İdlib kentinde fırtına: Onlarca sığınmacı çadırı uçtu - 6
Suriye'nin İdlib kentinde fırtına: Onlarca sığınmacı çadırı uçtu - 7
Suriye'nin İdlib kentinde fırtına: Onlarca sığınmacı çadırı uçtu - 8
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