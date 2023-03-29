Suriye'nin İdlib kentinde fırtına: Onlarca sığınmacı çadırı uçtu

İdlib'de veri çalışmaları yürüten Suriye Acil Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj İdlib’in Cisir eş Şuğur ilçesindeki çadır kamplarının fırtınadan en çok etkilenen bölge olduğunu söyledi.
Fırtına nedeniyle 11 kampta 85'ten fazla çadırın zarar gördüğünü belirten Hallaj, kamplarda hasar tespit çalışmaları yürüttüklerini ifade etti.
Hallaj, halihazırda kullanılan çadırların, zorlu hava koşullarına karşı dayanıksız olması, çadırların uzun süre kullanılması nedeniyle yıpranmış olduğunu vurguladı.
Diğer taraftan Hallaj, aileleri gerekli önlemlerin alınması konusunda uyardı.
Bölgedeki insani yardım kuruluşlarına da çağrıda bulunan Hallaj, "Sivillerin ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçmeleri gerekiyor." dedi.