Süveyş Kanalı 7. günde kısmen açıldı: Evergreen şirketine ait Ever Given gemisi yüzdürüldü

Süveyş Kanalı'nda sıkışan Evergreen şirketine ait Ever Given adlı mega konteyner gemisini yeniden yüzdürme çalışmaları başarılı oldu. Gemi 7 günlük çalışmalar sonucu yüzdürülebildi. Çalışmaların ardından gemi yüzdürülürken diğer gemilerin geçişi için alan açıldı. Süveyş'te trafik sınırlı da olsa yeniden açılmış oldu.

Reuters - NTV Haber 29.03.2021 - 09:11

Süveyş Kanalı 7. günde kısmen açıldı: Evergreen şirketine ait Ever Given gemisi yüzdürüldü - 1
Süveyş Kanalı'nı deniz trafiğine kapatan devasa konteyner gemisini kurtarma çalışmalarından sonuç alındı.
Süveyş Kanalı 7. günde kısmen açıldı: Evergreen şirketine ait Ever Given gemisi yüzdürüldü - 2
Pazar sabahı itibariyle geminin altından 27 bin metreküp kum çekildi; 18 metre derinliğe ulaşıldı.
Süveyş Kanalı 7. günde kısmen açıldı: Evergreen şirketine ait Ever Given gemisi yüzdürüldü - 3

Ancak yaklaşık 20 bin konteyner taşıyan geminin yeniden yüzdürülmesi sağlanamamıştı. 

Yedinci günde devam eden çalışmalarla yüzdürme çalışmaları başarılı oldu. 

Süveyş Kanalı 7. günde kısmen açıldı: Evergreen şirketine ait Ever Given gemisi yüzdürüldü - 4
Kurtarma çalışmalarına altıncı gün iki römorkör daha katılmışt9. Böylece gemiyi sıkıştığı yerden kurtarıp yeniden hareket ettiremek için müdahalede bulunan römorkör sayısı 14'e yükselmişti.
Süveyş Kanalı 7. günde kısmen açıldı: Evergreen şirketine ait Ever Given gemisi yüzdürüldü - 5
400 metre uzunluğundaki devasa geminin baş tarafının altında bir kaya öbeği bulunmuştu. Kayalık alan, kurtarma operasyonunu güçleştiriyordu.
Süveyş Kanalı 7. günde kısmen açıldı: Evergreen şirketine ait Ever Given gemisi yüzdürüldü - 6
Gemi, römorkörlerle hareket ettirilememesi halinde, yükünün azaltılması planlanıyordu.
Süveyş Kanalı 7. günde kısmen açıldı: Evergreen şirketine ait Ever Given gemisi yüzdürüldü - 7
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, konteynerlerin tahliye edilmesi için hazırlık yapılması talimatı vermişti.
Süveyş Kanalı 7. günde kısmen açıldı: Evergreen şirketine ait Ever Given gemisi yüzdürüldü - 8

Geminin boşaltılabilmesi için vinçlerin bölgeye nakledilmesi gerekiyordu.

Boşaltma işlemi zaman alacağı için kanalın kapalı kaldığı süreyi uzatacaktı.

Süveyş Kanalı 7. günde kısmen açıldı: Evergreen şirketine ait Ever Given gemisi yüzdürüldü - 9
Salı gününden bu yana Süveyş Kanalı'ndan gemi geçişi yapılamıyordu.

Geçiş için bekleyen gemilerin sayısı 350'yi geçmişti.
Süveyş Kanalı 7. günde kısmen açıldı: Evergreen şirketine ait Ever Given gemisi yüzdürüldü - 10

GÜNLÜK ZARAR 14-15 MİLYON DOLAR

Kanal, kapalı kaldığı her gün 14-15 milyon dolar zarar ediyor.

Kanal yetkilileri, geminin karaya oturmasına sadece şiddetli rüzgarın yol açmış olamayacağını açıkladı.

Soruşturma kapsamında insan kaynaklı ya da teknik hata ihtimalinin gözardı edilmediği belirtildi.

Süveyş Kanalı 7. günde kısmen açıldı: Evergreen şirketine ait Ever Given gemisi yüzdürüldü - 11
Ön soruşturmada mekanik bir soruna rastlanmadığı açıklanmıştı. Bir raporda elektrik kesintisinden söz edilmişti.
Süveyş Kanalı 7. günde kısmen açıldı: Evergreen şirketine ait Ever Given gemisi yüzdürüldü - 12

2019'DA KAZA YAPMIŞ

"Ever Given" adlı mega geminin, 2019'da, Almanya'nın Hamburg kentinde kaza yaptığı ortaya çıktı.

Elbe Nehri'ndeki kazanın görüntüleri de var.
Görüntülerde 220 bin tonluk geminin, iskelede bekleyen boş bir yolcu teknesine çarptığı görülüyor.

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