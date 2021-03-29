Süveyş Kanalı 7. günde kısmen açıldı: Evergreen şirketine ait Ever Given gemisi yüzdürüldü

Reuters - NTV Haber 29.03.2021 - 09:11
Ancak yaklaşık 20 bin konteyner taşıyan geminin yeniden yüzdürülmesi sağlanamamıştı.
Yedinci günde devam eden çalışmalarla yüzdürme çalışmaları başarılı oldu.
Geminin boşaltılabilmesi için vinçlerin bölgeye nakledilmesi gerekiyordu.
Boşaltma işlemi zaman alacağı için kanalın kapalı kaldığı süreyi uzatacaktı.
Kanal, kapalı kaldığı her gün 14-15 milyon dolar zarar ediyor.
Kanal yetkilileri, geminin karaya oturmasına sadece şiddetli rüzgarın yol açmış olamayacağını açıkladı.
Soruşturma kapsamında insan kaynaklı ya da teknik hata ihtimalinin gözardı edilmediği belirtildi.