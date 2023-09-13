Taliban ile 2 yıl: Afganistan'da kadınlar hayatın her alanından dışlandı
Başta ılımlı bir imaj çizen Taliban, geçen iki yılda gerçek yüzünü dünyaya gösterdi. Afganistan'da kadınların hayatın neredeyse her alanına katılmaları yasaklandı. NTV'ye konuşan İnsan Hakları İzleme Örgütü yöneticilerinden Heather Barr yaşanan ihlalleri anlattı. Haber: Muhammed Kafadar
Afganistan, iki yıldır Taliban tarafından yönetiliyor. Kabil'e girdiği ilk günlerde insan haklarına saygılı olacağını söyleyen Taliban, verdiği bu sözden uzaklaştı.
ABD merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Heather Barr ülkedeki son durumu NTV'ye değerlendirdi.