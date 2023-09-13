Taliban ile 2 yıl: Afganistan'da kadınlar hayatın her alanından dışlandı

Başta ılımlı bir imaj çizen Taliban, geçen iki yılda gerçek yüzünü dünyaya gösterdi. Afganistan'da kadınların hayatın neredeyse her alanına katılmaları yasaklandı. NTV'ye konuşan İnsan Hakları İzleme Örgütü yöneticilerinden Heather Barr yaşanan ihlalleri anlattı.
Haber: Muhammed Kafadar

Taliban ile 2 yıl: Afganistan'da kadınlar hayatın her alanından dışlandı - 1

Afganistan, iki yıldır Taliban tarafından yönetiliyor. Kabil'e girdiği ilk günlerde insan haklarına saygılı olacağını söyleyen Taliban, verdiği bu sözden uzaklaştı.

ABD merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Heather Barr ülkedeki son durumu NTV'ye değerlendirdi.

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Taliban ile 2 yıl: Afganistan'da kadınlar hayatın her alanından dışlandı - 2

Barr, "Kadınların ve çocukların yaşamı son 2 yılda tamamen değişti. Başta kadın haklarına saygılı olacaklarını söylemişlerdi. Ama daha ilk haftadan kısıtlamalar başladı. Yasaklara sürekli bir yenisi ekleniyor ve nerede duracağını bilmiyoruz." dedi.

Taliban ile 2 yıl: Afganistan'da kadınlar hayatın her alanından dışlandı - 3

Afganistan'da kadınların lise ve üniversiteye devam etmesine izin verilmiyor. Çalışma hayatına katılamadıkları gibi, güzellik salonları ve eğlence mekanlarına gitmeleri de yasak.

Kadınların eğitim için yurtdışına çıkmaları da engellendi. Geçtiğimiz haftalarda bazısı çoktan uçağa binmiş 63 öğrenci, üniversite eğitimi için Dubai'ye gitmekten alıkondu.

Taliban ile 2 yıl: Afganistan'da kadınlar hayatın her alanından dışlandı - 4

Genç kızların eğitimlerinin engellendiğini belirten Barr, "Afganistan'da gelecek nesil kadın hemşireler, doktorlar olmayacak. Şimdiden iki yıl kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.

Taliban ile 2 yıl: Afganistan'da kadınlar hayatın her alanından dışlandı - 5

Ekonomisi dış yardımlara bağımlı ülkede, Taliban'a tepki olarak bu kaynağın kesilmesiyle derin bir ekonomik kriz yaşanıyor. Yaptırımlardan en çok zarar kadın ve çocukların gördüğünün söyleyen Barr, "İnsani yardımlar Talibana rağmen Afganistan'a ulaştırılmalı. Nüfusun yarısını ekonomik hayata katılmaktan alı koyan Taliban krizi kötüleştiriyor. Ancak bunu aşmak uluslararası toplumun sorumluluğu." dedi.

Taliban ile 2 yıl: Afganistan'da kadınlar hayatın her alanından dışlandı - 6

İnsan hakları savunucusu Heather Barr, Taliban'la diplomatik temasların çözüm getirmediğini de söylüyor. Barr'a göre, iki yıldır yürütülen temaslar ülkedeki insani durumu iyileştirmeye katkı sağlamadı.

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