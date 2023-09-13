Taliban ile 2 yıl: Afganistan'da kadınlar hayatın her alanından dışlandı

Ekonomisi dış yardımlara bağımlı ülkede, Taliban'a tepki olarak bu kaynağın kesilmesiyle derin bir ekonomik kriz yaşanıyor. Yaptırımlardan en çok zarar kadın ve çocukların gördüğünün söyleyen Barr, "İnsani yardımlar Talibana rağmen Afganistan'a ulaştırılmalı. Nüfusun yarısını ekonomik hayata katılmaktan alı koyan Taliban krizi kötüleştiriyor. Ancak bunu aşmak uluslararası toplumun sorumluluğu." dedi.