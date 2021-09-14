Taliban’ın kontrolündeki Kabil havaalanında kadın personel işlerine geri döndü

Anadolu Ajansı 14.09.2021 - 15:57
Kadınların, kontrol noktalarında, sınır polisi birliklerinde, teknik ve hizmet işlerinde çalıştığı görüldü.
Havaalanı Başkanı Mevlevi Abdulhadi Hamedan AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslami hicab kuralları çerçevesinde kadınların çalışabileceğini söyleyerek, tüm eski kadın çalışanları işe çağırdı.
Taliban’ın tüm eski hükümet çalışanlarına işlerine dönme çağrısı yaptığını hatırlatan Hamedan, “Biz de havalimanının önceden çalışan tüm personeline işlerine dönme çağrısı yapıyoruz. Havaalanı personelimiz düzenli bir şekilde çalışmaya başladı. İhtiyaca binaen, biz de burada kadın personeli işlerine dönmeye çağırdık. İslami hicaba riayet ederek, kadınlar ihtiyaç olunan yerlerde çalışmaya başladı" diye konuştu.
İsmini vermek istemeyen bir kadın personel ise, ''Tekrar işe dönmekten mutluyuz. Taliban'dan bizim maaş sorunumuzu çözmesini istiyoruz.'' dedi.