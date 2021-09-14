Taliban’ın kontrolündeki Kabil havaalanında kadın personel işlerine geri döndü

Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Uluslararası Hamid Karzai Havaalanında kadın personeller yeniden iş başı yaptı. Kadınların, kontrol noktalarında, sınır polisi birliklerinde, teknik ve hizmet işlerinde çalıştığı belirtildi.

Anadolu Ajansı 14.09.2021 - 15:57

Taliban’ın kontrolündeki Kabil havaalanında kadın personel işlerine geri döndü - 1
ABD güçlerinin 31 Ağustos itibarıyla ülkeden tamamen ayrılmasından sonra Taliban’ın kontrolüne geçen havaalanındaki işleyiş normale dönmeye devam ediyor.
Taliban’ın kontrolündeki Kabil havaalanında kadın personel işlerine geri döndü - 2
Havaalanı yetkililerinden alınan bilgilere göre çeşitli departmanlarda yaklaşık 30 kadın işbaşı yaptı. İlerleyen günlerde sayının 60’a ulaşması bekleniyor.
Taliban’ın kontrolündeki Kabil havaalanında kadın personel işlerine geri döndü - 3

Kadınların, kontrol noktalarında, sınır polisi birliklerinde, teknik ve hizmet işlerinde çalıştığı görüldü.

Taliban’ın kontrolündeki Kabil havaalanında kadın personel işlerine geri döndü - 4

Havaalanı Başkanı Mevlevi Abdulhadi Hamedan AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslami hicab kuralları çerçevesinde kadınların çalışabileceğini söyleyerek, tüm eski kadın çalışanları işe çağırdı.

Taliban’ın kontrolündeki Kabil havaalanında kadın personel işlerine geri döndü - 5

Taliban’ın tüm eski hükümet çalışanlarına işlerine dönme çağrısı yaptığını hatırlatan Hamedan, “Biz de havalimanının önceden çalışan tüm personeline işlerine dönme çağrısı yapıyoruz. Havaalanı personelimiz düzenli bir şekilde çalışmaya başladı. İhtiyaca binaen, biz de burada kadın personeli işlerine dönmeye çağırdık. İslami hicaba riayet ederek, kadınlar ihtiyaç olunan yerlerde çalışmaya başladı" diye konuştu. 

Taliban’ın kontrolündeki Kabil havaalanında kadın personel işlerine geri döndü - 6

"TALİBAN MAAŞ SORUNUMUZU ÇÖZMELİ"

İsmini vermek istemeyen bir kadın personel ise, ''Tekrar işe dönmekten mutluyuz. Taliban'dan bizim maaş sorunumuzu çözmesini istiyoruz.'' dedi.

Taliban’ın kontrolündeki Kabil havaalanında kadın personel işlerine geri döndü - 7
Öte yandan, önceki hükümet döneminde faaliyet gösteren sınır polisleri de havaalanında çalışmaya başladı.
Taliban’ın kontrolündeki Kabil havaalanında kadın personel işlerine geri döndü - 8
Taliban'ın başkent Kabil'i kontrol etmesinden sonra burada çalışan kadınlar, Taliban'ın kadınların çalışması konusundaki belirsiz tutumu nedeniyle işlerine gitmemişti.
Taliban’ın kontrolündeki Kabil havaalanında kadın personel işlerine geri döndü - 9
Taliban’ın kontrolündeki Kabil havaalanında kadın personel işlerine geri döndü - 10
Taliban’ın kontrolündeki Kabil havaalanında kadın personel işlerine geri döndü - 11
Taliban’ın kontrolündeki Kabil havaalanında kadın personel işlerine geri döndü - 12

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