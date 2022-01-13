Tarihi değiştiren keşif: İnsanlığın atalarının geçmişi 30 bin yıl daha geriye gitti

Yeni çalışmanın baş yazarı Dr. Céline Vidal, "Geleneksel yöntemlerle yapılan çalışmalara göre Omo fosillerinin genel olarak kabul edilen yaşı 200 bin yıldan azdır, ancak bu tarihle ilgili çok fazla belirsizlik var. Fosiller, kül çok ince taneli olduğu için kimsenin tarihlemeyi başaramadığı kalın bir volkanik kül tabakasının altında bir dizi halinde bulundu” dedi.