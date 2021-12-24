Tarihi Köln Katedrali'nde Covid-19 aşısı olmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu

Almanya'da tekrar artış gösteren Covid-19 vakalarına karşı, tarihi Köln Katedrali'nde aşılama çalışması yapıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 24.12.2021 - 18:29

Tarihi Köln Katedrali'nde Covid-19 aşısı olmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu - 1

Xovid-19'dan korunmak amacıyla aşı olmak isteyen ve önceden randevu alanlar kısa bekleme süresinden sonra içeri alınırken, randevusuz olarak gelenler katedral meydanında yüzlerce metre uzunluğunda kuyruklar oluşturdu.

Tarihi Köln Katedrali'nde Covid-19 aşısı olmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu - 2

Yaklaşık 4 saat süren aşılama çalışmaları esnasında Köln polisinin katedral çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı gözlendi.

Tarihi Köln Katedrali'nde Covid-19 aşısı olmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu - 3

OMİCRON VAKALARI ARTIYOR

Robert Koch Ensitüsünden (RKI) dün yapılan açıklamada, ülkede omicron varyantıyla bağlantılı ilk ölümün kayıtlara geçtiği belirtilmişti.

RKI, 'da bugüne kadar 3 bin 198 omicron vakasının tespit edildiği bilgisini paylaşmıştı.

Tarihi Köln Katedrali'nde Covid-19 aşısı olmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu - 4

Ülkede son 24 saatte 370 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 110 bin 119 rakamına ulaştı.​​​​​​​

Tarihi Köln Katedrali'nde Covid-19 aşısı olmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu - 5
Tarihi Köln Katedrali'nde Covid-19 aşısı olmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu - 6
Tarihi Köln Katedrali'nde Covid-19 aşısı olmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu - 7
Tarihi Köln Katedrali'nde Covid-19 aşısı olmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu - 8
Tarihi Köln Katedrali'nde Covid-19 aşısı olmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu - 9
Tarihi Köln Katedrali'nde Covid-19 aşısı olmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu - 10
Tarihi Köln Katedrali'nde Covid-19 aşısı olmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu - 11

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