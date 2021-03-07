Tarihi ziyarette üçüncü gün: Papa Kürt lider ile görüştü

Irak ziyaretinin üçüncü gününde Erbil'e geçen Papa Franciscus, Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Barzani, "Her zaman diyalog ve barışın yanındayız" dedi.

Anadolu Ajansı 07.03.2021 - 11:46

Tarihi ziyarette üçüncü gün: Papa Kürt lider ile görüştü - 1
Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus, Irak ziyaretine, Erbil kentinde devam ediyor.

Papa'yı taşıyan uçak, Erbil Uluslararası Havalimanı'na indi.

Tarihi ziyarette üçüncü gün: Papa Kürt lider ile görüştü - 2
Papa Franciscus, havalimanında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani'nin yanı sıra bölgedeki dini ve hükümet yetkilileri tarafından resmi törenle karşılandı.
Tarihi ziyarette üçüncü gün: Papa Kürt lider ile görüştü - 3
Papa, Barzani ile havalimanında özel yetkilileri karşılama salonda bir araya geldi.

Barzani, "Din ve inanç özgürlüğüne inancımız tamdır. Oluşumlar arasındaki hoşgörü, birlikte yaşam ve birbirini kabul etme bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Tüm gücümüzle bu kültürü korumaya ve savunmaya çalışıyoruz. Her zaman diyalog ve barışın yanındayız." ifadelerini kullandı.
Tarihi ziyarette üçüncü gün: Papa Kürt lider ile görüştü - 4
Papa'nın havalimanındaki temasları sırasında, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile eski IKBY Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani'nin yanı sıra hükümet yetkilileri de hazır bulundu.
Tarihi ziyarette üçüncü gün: Papa Kürt lider ile görüştü - 5
Havalimanında Barzani ile görüşmesinin ardından Papa, helikopterle Musul'a geçti.

Papa, Musul'da Hristiyanların çoğunlukta bulunduğu Karakuş bölgesini ziyaret ederek konuşma yapacak.
Tarihi ziyarette üçüncü gün: Papa Kürt lider ile görüştü - 6
Musul'dan sonra Erbil'e dönecek Papa, Franso Hariri Stadyumu'nda ayin gerçekleştirecek.

Akşam saatlerinde Bağdat'a geçecek Papa, burada bir gece kaldıktan sonra sabah erken saatlerde havalimanında yapılacak veda töreninin ardından Roma'ya dönecek.
Tarihi ziyarette üçüncü gün: Papa Kürt lider ile görüştü - 7

Papa Franciscus, önceki gün Bağdat'ta Başbakan Mustafa el-Kazımi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmüştü. Katoliklerin ruhani lideri, Bağdat'ta Seyyidet'ül Necat Kilisesi'ni de ziyaret etmişti. Irak temaslarının ikinci gününde ise Papa, önce Necef'te Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali el-Hüseyni es-Sistani ile bir araya gelmişti. Papa, Necef'ten sonra Nasiriye'de Hazreti İbrahim'in doğduğu yer olduğuna inanılan antik Ur kentini ziyaret etmişti.

TARİHTE İLK KEZ

Papa Franciscus, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2020'deki dış gezilerini iptal etmişti. Yaklaşık 16 ay sonra ilk dış gezisini gerçekleştiren Franciscus, tarihte Irak'ı ziyaret eden ilk Papa oldu. Papa Franciscus'un Irak ziyaretini 8 Mart'ta tamamlaması planlanıyor.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER