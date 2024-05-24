Tarihin en büyük hazinesi: 18 milyar dolarlık hazine için Kolombiya harekete geçti!

Ancak iddiaları, Sea Search-Armada (SSA) adlı ABD merkezli bir deniz kurtarma şirketi tarafından reddedildi ve şirket, 1980'lerin başında gemi enkazını keşfedenlerin kendileri olduğunu iddia etti.

SSA, Kolombiya hükümetine karşı hukuki bir mücadele başlattı ve yaklaşık 10 milyar dolar (gemi enkazındaki dhazinenin tahmini değerinin yarısı) hakkına sahip olduğunu iddia etti.

Kolombiya hükümeti SSA'nın iddialarına karşı çıkıyor.