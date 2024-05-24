Tarihin en büyük hazinesi: 18 milyar dolarlık hazine için Kolombiya harekete geçti!
Kolombiya hükümeti, 300 yıl önce batan ve tarihin en büyük hazinesinin saklı olduğu geminin enkazına keşif gezisi düzenlemek için ilk adımı attı. İspanya donanmasına ait San Jose gemisi 1708 yılında battığında 200 tona yakın altın, gümüş ve zümrüt taşıyordu. Gemideki toplam hazinenin 18 milyar dolar değerinde olduğu düşünülüyor.
BATIKLARIN KUTSAL KASESİ
Kolombiya, 300 yıldan fazla bir süre önce Karayipler'de batan ve milyarlarca dolar değerinde eser içerdiğine inanılan bir İspanyol savaş gemisini keşfetmek için su altı keşif gezisinin ilk aşamasını başlattı.
Kolombiya hükümeti tarafından 2015 yılında liman kenti Cartegena açıklarındaki sularda keşfedilen San Jose'ye "batıkların kutsal kasesi" adı veriliyor.