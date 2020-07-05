Tayland'ın işçi köleleri: Maymunlar

Tayland'da vahşi doğadaki yaşam alanlarından yakalanarak tutsak edilen maymunların, bir işçi gibi hindistan cevizi toplama işinde çalıştırıldığı ortaya çıktı.
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NTV Haber 05.07.2020 - 13:49| Son Güncelleme : 05.07.2020 - 13:57
GÜNDE BİN HİNDİSTAN CEVİZİ TOPLUYORLAR
Hayvan hakları savunucusu PETA örgütü, yakalandıktan sonra özel olarak eğitilen maymunlara, günde yaklaşık 1000 hindistan cevizi toplatıldığını açıkladı.
Bir insanın günde yaklaşık 80 hindistan cevizi toplayabildiğini söyleyen PETA, maymunların adeta hindistan cevizi toplama makinesi gibi kullanıldığını vurguladı.
Kafeslere kapatılan hayvanların bazılarının da eğitmenlerini ısırmamaları için köpek dişlerinin çekildiği ifade ediliyor.
HAYVAN SÖMÜRÜSÜNE TEPKİ
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds ortaya çıkan bu hayvan sömürüsüne karşı, tüm süpermarketlere maymun kullanılarak toplanan hindistan cevizi ve bundan elde edilen ürünlerin satışını boykot etme çağrısı yaptı.
Pek çok süpermarket bu ürünleri satmayacağını duyurdu.
PETA yaptığı araştırma sonucu maymunların yalnızca hindistan cevizi toplamak için değil, turistleri eğlendirmek için de özel olarak eğitildiğini açıkladı.
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