Tayland'ın işçi köleleri: Maymunlar

Tayland'da vahşi doğadaki yaşam alanlarından yakalanarak tutsak edilen maymunların, bir işçi gibi hindistan cevizi toplama işinde çalıştırıldığı ortaya çıktı.

NTV Haber 05.07.2020 - 13:49 | Son Güncelleme : 05.07.2020 - 13:57

Tayland'ın işçi köleleri: Maymunlar - 1

GÜNDE BİN HİNDİSTAN CEVİZİ TOPLUYORLAR

Hayvan hakları savunucusu PETA örgütü, yakalandıktan sonra özel olarak eğitilen maymunlara, günde yaklaşık 1000 hindistan cevizi toplatıldığını açıkladı.
Tayland'ın işçi köleleri: Maymunlar - 2
Bir insanın günde yaklaşık 80 hindistan cevizi toplayabildiğini söyleyen PETA, maymunların adeta hindistan cevizi toplama makinesi gibi kullanıldığını vurguladı.
Tayland'ın işçi köleleri: Maymunlar - 3
Kafeslere kapatılan hayvanların bazılarının da eğitmenlerini ısırmamaları için köpek dişlerinin çekildiği ifade ediliyor.
Tayland'ın işçi köleleri: Maymunlar - 4

HAYVAN SÖMÜRÜSÜNE TEPKİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds ortaya çıkan bu hayvan sömürüsüne karşı, tüm süpermarketlere maymun kullanılarak toplanan hindistan cevizi ve bundan elde edilen ürünlerin satışını boykot etme çağrısı yaptı.
Tayland'ın işçi köleleri: Maymunlar - 5
Pek çok süpermarket bu ürünleri satmayacağını duyurdu.
Tayland'ın işçi köleleri: Maymunlar - 6
PETA yaptığı araştırma sonucu maymunların yalnızca hindistan cevizi toplamak için değil, turistleri eğlendirmek için de özel olarak eğitildiğini açıkladı.
Tayland'ın işçi köleleri: Maymunlar - 7
Tayland'ın işçi köleleri: Maymunlar - 8

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