Tel Aviv'in kuzeyine roket düştü
Anadolu Ajansı
Gazze Şeridi'nden atıldığı söylenen bir roketin başkent Tel Aviv'in kuzeyindeki bölgede bir eve düşmesi sonucu 7 kişinin yaralandığı belirtildi
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1Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atıldığı söylenen bir roket, İsrail'in başkenti Tel Aviv'in kuzeyindeki bir bölgeye düştü.
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2İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den atılan roketin, Tel Aviv'in kuzeyindeki bir bölgeye düştüğü belirtildi.
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3Açıklamada olaya ilişkin daha fazla bilgi verilmezken, İsrail basınında yer alan haberlerde roketin, Tel Aviv'in kuzeyinde yer alan Şaron bölgesindeki bir eve düştüğü kaydedildi.
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4İsrail Kamu Yayın Kurulu'nun (KAN), İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'na dayandırdığı haberde, sabahın erken saatlerinde Filistinli gruplar tarafından atıldığı belirtilen roketin bir eve isabet ettiği ve 6'sı hafif 7 kişinin yaralandığı ifade edildi.
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NETANYAHU WASHİNGTON ZİYARETİNİ KESME KARARI ALDIİsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Washington'a giden Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, roket saldırısı üzerine bugün Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin ardından ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönme kararı aldığı aktarıldı.
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6Netanyahu'nun Genelkurmay Başkanı ve istihbarat şefleriyle görüşmelerde bulunduğu bilgisi verilen açıklamada, "Gazze'ye atılan rokete güçle karşılık verileceği" kaydedildi.
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7Trump ile Netanyahu’nun yarın akşam Beyaz Saray’da akşam yemeğinde de bir araya gelmesi planlanmıştı.
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8Atılan rokete ilişkin Filistinli gruplardan henüz açıklama yapılmadı.
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