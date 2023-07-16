Titan denizaltısı niye patladı? Uzmanlar 250 bin dolarlık ölümün tüm ayrıntıları açıkladı
Mühendisler, 18 Haziran'da dört yolcusuyla birlikte hayatını kaybeden OceanGate CEO'su Stockton Rush'ın, Titan denizaltısında tasarruf yapmak amacıyla aldığı birçok kararın ekibini Titanik enkazını izlemeye değil, ölüme götürdüğünü ortaya koydu. Yolcularının kişi başı 250 bin dolar (6,5 milyon lira) ödediği Titan'ı, ABD Donanması'na ait başarılı keşifler yapan Alvin denizaltısı ile kıyaslayan uzmanlar, Titan'ın dayanıklı malzemeden yapılmadığını, şeklinin dalışa elverişsiz olduğunu ve ana gemisinin yeterli niteliklere sahip olmadığını belirledi. İşte tüm dünyanın konuştuğu Titan'ı felakete sürükleyen nedenler....
OceanGate CEO'su Stockton Rush tarafından tasarlanan Titan denizaltısı, beş kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trajik bir kazanın ardından tüm dünyanın gündemine oturdu.