Titan denizaltısı niye patladı? Uzmanlar 250 bin dolarlık ölümün tüm ayrıntıları açıkladı

HASAR OKYANUSA İNMEDEN BAŞLADI

Tamamen titanyum gövdeli bir küre olarak inşa edilen Alvin özel bir ana gemiyle taşınırken, Titan daha küçük bir gemi olan Polar Prince ile dalgalı denizlerde çekildi. Uzmanlara göre, bu çekme yöntemi ise Titan'ın derin denizin muazzam basıncı altında patlamadan önce hasar görmesine neden oldu.