Tokyo'nun yeni misafiri 3 boyutlu kedi: Şehri izliyor ve halkı selamlıyor

Japonya'da başkent Tokyo'nun en işlek bölgelerinden Şincuku'da, bir binanın en üst katına yerleştirilen kavisli dev ekranda beliren "calico" cins 3D kedi halkı selamlıyor.

AFP - Reuters - Anadolu Ajansı 20.07.2021 - 11:39

Tokyo'nun yeni misafiri 3 boyutlu kedi: Şehri izliyor ve halkı selamlıyor - 1
Şincuku istasyonunun doğu çıkışında, yolun karşı tarafındaki bir binanın en üst katına monte edilen 120 metrekarelik 3D ekranda aralıklarla ortaya çıkan kedi ilgi çekiyor.
Tokyo'nun yeni misafiri 3 boyutlu kedi: Şehri izliyor ve halkı selamlıyor - 2

HERKESE "MERHABA" DİYOR

Siyah, sarı ve beyaz renklerdeki "calico" cins kedi 15 saniyeliğine ekranda belirerek, istasyondan çıkan ve kaldırımda yürüyen herkese "merhaba" diyor.

Tokyo'nun yeni misafiri 3 boyutlu kedi: Şehri izliyor ve halkı selamlıyor - 3
Kavisiyle daha derin bir 3D deneyimi sunan ekran sayesinde, kedi başını sağa ve sola çeviriyor, oturup kalkıyor ve patilerini oynatabiliyor.

Tokyo'nun yeni misafiri 3 boyutlu kedi: Şehri izliyor ve halkı selamlıyor - 4
Tokyo'nun en kalabalık bölgelerinden Şincuku'da bulunan binadaki ekranda periyodik reklamların yayımlanması sonrası ekranda gözüken kedi, şehir sakinlerine "caddeyi tepeden izlediği" izlenimi veriyor.
Tokyo'nun yeni misafiri 3 boyutlu kedi: Şehri izliyor ve halkı selamlıyor - 5

GECELERİ UYKUYA DALIYOR

Sabahları uyandığı görülen kedi, gündüz saatlerinde belirdiğinde halka "miyavlıyor" ve halkla konuştuğu izlenimi veriyor. Kedinin gece ise esnediği ve uykuya daldığı görülüyor.
Tokyo'nun yeni misafiri 3 boyutlu kedi: Şehri izliyor ve halkı selamlıyor - 6
Yayımlanan videosu ile sosyal medyada "Şincuku kedisi" olarak tanınan ve "marifetleriyle" ilgi odağı haline gelen kedi, caddedeki reklam panoları arasında herkesin dikkatini çekiyor.

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