Pasifik ülkesi Tonga'da geçen hafta yaşanan yanardağ patlamasının ardından meydana gelen tsunami, 11 bin kilometre ötedeki Peru'da bir çevre felaketine neden oldu. Petrol boşalttığı sırada sarsılan bir tanker, nedeniyle ülkenin kıyıları simsiyah bir renge büründü. Petrole bulanan kuşların bir kısmı yaşamını yitirirken, balıkçılık faaliyetleri durduruldu. Peru'da kıyı temizleme çalışmaları sürerken, ülkenin donanması, olaydan önce tsunami uyarısı vermediği için eleştiriliyor. Tonga’da geçen hafta sonu meydana gelen büyük bir volkanik patlamadan kaynaklanan tsunami dalgaları Peru kıyılarında bir petrol sızıntısına neden oldu. Ardından, ülkedeki bazı sahiller kapatıldı ve balıkçılık faaliyetleri durduruldu. Sızıntı, geçen Cumartesi günü İspanyol Repsol şirketinin sahibi olduğu La Pampilla rafinerisi için bir tankerin petrol boşaltması esnasında meydana geldi. "Mare Doricum" adlı tankerin okyanusa kaç galon petrol döktüğü belli değil ancak gemi, Petroleo Brasileiro’ya ait bir petrol terminaline yüklenen yaklaşık 1 milyon varil Brezilya ham petrolü taşıyordu. Peru Çevre Bakanlığı, Peru'nun başkenti Lima yakınlarındaki sahil kenti Ventanilla’daki sızıntının kontrol altına alındığını ve temizlik çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Bununla birlikte Bakanlık, yaklaşık 11 bin kilometre uzaklıkta meydana gelen volkanik patlama nedeniyle iki plajı ve ulusal bir doğal rezervi kapattığını duyurdu. Öte yandan, uluslararası basına yansıyan fotoğraflar, petrole bulanmış kuşlar ile birlikte simsiyah bir renge bürünen plajları ve sahil boyunca beyaz tehlikeli madde giysisi giymiş personeli gösteriyor. Yerel basının bildirdiğine göre, sızıntı kıyı boyunca neredeyse 3 kilometre boyunca uzanıyor ve Peru Donanması, olaydan önce bir tsunami uyarısı vermediği için ağır bir şekilde eleştiriliyor. Diğer taraftan, Büyük Okyanus'ta yer alan ve 169 adadan oluşan Tonga'da hafta sonu gerçekleşen Hunga Tonga-Hunga Ha'apai yanardağının patlamasının ardından tsunami vurdu. Yaşanan olaylar nedeniyle ülke bir kül tabakasıyla kaplandı. Okyanusun altında bulunan ana iletişim kablosunun kopu ve Tonga’nın dış dünya ile bağlantısı kesildi.