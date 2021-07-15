Tosuncuk’un Uruguay maceraları 5: Lüks tatil beldesinde 12 villalık ‘Tosuncuk Evleri’ anlaşması yapmış

Çiftlik Bank’ın kurucusu ‘Tosuncuk’ Mehmet Aydın’ın Uruguay’da Fernandino adlı bir iş insanıyla konut projesi üzerine anlaşma imzaladığı ortaya çıktı. Maldonado şehrinde yer alan Laguna Del Sauce’de yapılması planlanan 12 villa üzerine gerçekleşen anlaşma için Tosuncuk’un kendisini Uruguay polisinin radarına sokan Ferrari ve lüks yatını 2 milyon dolar değerle Fernandino’ya verdiği belgelendi. Tosuncuk’un konut projesi yaptığı Laguna Del Sauce, ülkenin en lüks tatil beldelerinden biri olurken, villaların değeri ise 700 bin dolar ile 6 milyon dolar arasında değişiyor.

ntv.com.tr 15.07.2021 - 12:37

Tosuncuk’un Uruguay maceraları 5: Lüks tatil beldesinde 12 villalık ‘Tosuncuk Evleri’ anlaşması yapmış - 1

Çiftlik Bank’ın kurucusu ‘Tosuncuk’ Mehmet Aydın’ın Uruguay’da konut projesi gerçekleştirmek üzere görüşmeler yaptığı ve daha sonra anlaşma imzaladığı ortaya çıktı.

Tosuncuk’un Uruguay maceraları 5: Lüks tatil beldesinde 12 villalık ‘Tosuncuk Evleri’ anlaşması yapmış - 2

Uruguay Savcılığı, Tosuncuk’un 2017’nin ve 2018’in başlarında Uruguaylı Fernandino isimli bir iş insanıyla lüks tatil beldesi Laguna Del Sauce’da konut projesi için görüştüğünü, daha sonra 12 villa için anlaşma imzaladığını belirtti.

Tosuncuk’un Uruguay maceraları 5: Lüks tatil beldesinde 12 villalık ‘Tosuncuk Evleri’ anlaşması yapmış - 3

SAVCILIK TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ

Uruguay’ın en lüks tatil beldelerinden biri olan Laguna Del Sauce’da yapılması planlanan 12 konutluk proje, Tosuncuk’un parasının kaynağının bilinmediği gerekçesiyle Savcılık tarafından iptal edildi.

Tosuncuk’un Uruguay maceraları 5: Lüks tatil beldesinde 12 villalık ‘Tosuncuk Evleri’ anlaşması yapmış - 4

Uruguay Savcılığı tarafından Chuy şehrinde gözaltına alınan Fernandino isimli iş insanının anlaşmayı doğruladığı aktarılırken, Savcılık Fernandino’nun Mehmet Aydın’ın sermayesinin yasa dışı niteliğini bildiğini söyledi.

Tosuncuk’un Uruguay maceraları 5: Lüks tatil beldesinde 12 villalık ‘Tosuncuk Evleri’ anlaşması yapmış - 5

FERRARİ VE YATI 2 MİLYON DOLARA SAYDI

Tosuncuk Mehmet Aydın’ın konut projesi için kendisini Uruguay polisinin radarına sokan ve yakalanma sürecinin başlamasına neden olan 2014 model beyaz Ferrari 458 Spider aracını ve lüks yatını 2 milyon dolara karşılık olarak Uruguaylı ortağı Fernandino’ya verdiği bildirildi.

Tosuncuk’un Uruguay maceraları 5: Lüks tatil beldesinde 12 villalık ‘Tosuncuk Evleri’ anlaşması yapmış - 6

Savcılık, iş insanı Fernandino’nun, Tosuncuk’un yasa dışı bir faaliyetten kaynaklanan varlıklarının niteliğini, menşeini, varış yerini ve gerçek mülkiyetinin tespitini gizlemek ve engellemekten suçlandığını aktardı.

Tosuncuk’un Uruguay maceraları 5: Lüks tatil beldesinde 12 villalık ‘Tosuncuk Evleri’ anlaşması yapmış - 7

EN LÜKS TATİL BELDELERİNDEN BİRİ

Tosuncuk Mehmet Aydın’ın Uruguaylı iş insanı Fernandino ile yaptığı konut projesi anlaşmasının bulunduğu Laguna Del Sauce ise, Uruguay’ın en lüks tatil beldelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Tosuncuk’un Uruguay maceraları 5: Lüks tatil beldesinde 12 villalık ‘Tosuncuk Evleri’ anlaşması yapmış - 8
Maldonado şehrinde yer alan Laguna Del Sauce’de Uruguay’ın en lüks otelleri bulunurken, villaların değeri 700 bin dolar ile 6 milyon dolar arasında değişiyor.
Tosuncuk’un Uruguay maceraları 5: Lüks tatil beldesinde 12 villalık ‘Tosuncuk Evleri’ anlaşması yapmış - 9
Tosuncuk’un Uruguay maceraları 5: Lüks tatil beldesinde 12 villalık ‘Tosuncuk Evleri’ anlaşması yapmış - 10

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