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"Trump, Melania'yı tehdit etti!"

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ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Danışmanı Omaraso Newman'ın, Trump'la ilgili iddialarına yenisi eklendi. Newman, Trump'ın eşi Melania'yı kendisinden boşanması halinde intikam almakla tehdit ettiğini öne sürdü.

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    İddia, Newman'ın Trump’la çalıştığı yılları konu alan kitabında yer aldı.
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    Kitapta “Eğer Melania, Trump’ın görev süresi dolmadan onu küçük düşerecek bir eylemde bulunursa ve boşanmaya karar verirse, Trump onu cezalandırmanın bir yolunu bulur” ifadelerine yer verildi.
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    Newman, Trump'ın, Sloven kökenli eşi Melania’yi, kendisinden boşanması halinde vatandaşlıktan çıkartmakla tehdit ettiğini yazdı.
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    Melania Trump, 1996'da üstün yetenekli insanlara verilen Einstein vizesiyle ABD'ye giriş yapmış, 2006'da da vatandaşlık almıştı.
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