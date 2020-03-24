Trump: Yakında corona değil depresyon öldürecek

Yakında ekonominin normale dönmesini sağlayacağını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, "Ekonomide normal yaşama dönmezsek yakında depresyondan ölenlerin sayısı, virüsten ölenlerden daha fazla olacak" dedi. Demokrat Parti ise, Trump'ın 2 trilyon dolar değerindeki ekonomik yardım paketine engel oluyor. Paketin işçi ve orta kesimi değil, büyük firmaları kurtarmak için hazırlandığı savunuluyor.

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ntv.com.tr 24.03.2020 - 10:30

Corona virüs (Covid-19) ilk Çin'de görüldüğünde bu konuyu önemsemeyen ve daha sonra yaptığı açıklamalarla hem önlem alınmasını geçiktiren hem de sürekli polemik yaratan ABD Başkanı Donald Trump köşeye sıkıştı.



Trump bir yandan tıbbi ekipmanlar başta olmak üzere bir çok ürünü stoklayarak fahiş fiyata satanlarla mücadele ederken, diğer taraftan ekonominin normala dönmesi için çaba harcıyor.

ABD'de 46 binden fazla kişiye corona virüsü tanısı kondu, ölü sayısı 587'ye yükseldi. Trump ise ülkeyi ekonomik krizden çıkarmada tek yolun "normalleşme" olduğunu savunuyor.



Yakında ekonominin normala dönmesini sağlayacağını söyleyen ABD Başkanı Trump, "Ekonomide normal yaşama dönmezsek yakında depresyondan ölenlerin sayısı, virüsten ölenlerden daha fazla olacak" dedi.

Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, "İnsanlar büyük endişe ve depresyon içerisinde. Eğer ekonominiz kötü durumdaysa intihara sürüklenebilir ve daha fazla ölüm olabilir. Depresyon sonucu intiharlar, corona virüsü ölümlerinden daha fazla olabilir" şeklinde konuştu.



Aldıkları önlemlerle hayat kurtardıklarını savunan ABD Başkanı Donald Trump, "Bu zor günler geçecek, çok yakında bitecek ve normal hayata döneceğiz" açıklaması yaptı.

Gazetecilerin, "Virüse karşı önlemlerin gevşetilmesini, bilim insanları onaylıyor mu?" sorusuna Trump, "Hayır bilim insanları bu fikri desteklemiyor" yanıtını verdi.



Trump, Covid-19'un ülke içinde yayılımına ilişkin, "Virüs New York gibi bazı noktalarda yoğun, buralarda virüse yakalananlara karantina uygulanır. Ama virüsten etkilenmeyen birçok yer de var. Niye bazı yoğun bölgeler için tüm ülkeyi kapatalım?" dedi.

YÜKSEK FİYATLARA KARŞI KARARNAME ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadelede kullanılan tıbbi ekipmanlar başta olmak üzere birçok kaynağın stoklanmasını ya da ürünlere fahiş fiyat uygulanmasını engellemek için bir kararname imzaladığını da duyurdu.



Covid-19 ile mücadele kapsamında bugün yeni bir kararname imzaladığını belirten Trump, "Bu kararname, Covid-19'un önlenmesi ve tedavi edilmesi için hayati öneme sahip el dezenfektanı, maske, koruyucu ekipmanlar gibi kaynakların stoklanmasını ya da fahiş fiyatlara satılmasını engelleyecek" dedi.

Sağlık ve Adalet bakanlıkların hangi ürün ve ekipmanların bu kararnameye dahil edileceğini görüşüp kararlaştıracaklarını kaydeden Trump, "Kimsenin Amerikan halkının acılarını kendi çıkarları için istismar etmesine izin vermeyiz" diye konuştu.



Adalet Bakanı William Barr ise yaptığı açıklamada, "Burada bahsettiğimiz kişiler, belirli malzemeleri piyasayı maniple etmek ya da karaborsada satmak için stoklayan kişiler. Evinizde büyük oranda tuvalet kağıdı stoğu yaptıysanız korkmayın. Ama deponuzda birçok koruyucu maske varsa günün birinde kapınızı çalarız" ifadelerini kullandı.

VİRÜS DAHA DA KÖTÜLEŞECEK Trump öte yandan ABD'deki Covid-19 vaka ve ölümlerinin hızla artmasına ilişkin, "Virüse ilişkin rakamlar, kesinlikle daha da kötü olacak. Bunu en aza indirgemek için çalışıyoruz. Rakamlar elbette zaman içinde artacaktır ama günün birinde azalmaya başlar" dedi.

MELANIA TRUMP DA TEST YAPTIRMIŞ Eşi Melania Trump'ın Covid-19 testi yaptırıp yaptırmadığına yönelik sorusu üzerine Trump, "Evet o da test yaptırdı. Sonuç negatif çıktı. Kendisi şu anda gayet iyi" diye konuştu.



Öte yandan Trump'ın, Covid-19 ile Mücadele Görev Gücünde çalışan Dr. Deborah Birx'ün "Hafta sonu biraz ateşim vardı. Virüsten şüphelendim" ifadeleri üzerine doktorun yanından uzaklaşması ise gündem oldu.



Birx'ün, "Test yaptırdım ve sonuç negatif." açıklamasının ardından, Trump Birx'e teşekkür ederek tekrar yanına geldi.

DEMOKRATLADAN TRUMP'IN TEŞVİK PAKETİNE ENGEL ABD'deki yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Senato'ya sunulan 2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketi ikinci kez Demokratların engeline takıldı.



Günlerdir Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti arasında müzakere edilen ve genel kurulda oylamaya sunulabilmesi için en az 60 senatörün desteğini alması gereken tasarı, 49 evet oyu alabildi.

Virüs sebebiyle karantina altında olan 5 senatörün katılamadığı ön oylamada, 46 Demokrat senatörün hayır oyu vermesi Cumhuriyetçiler tarafından tepki ile karşılandı.

Cumhuriyetçiler, Demokratları çevre, iklim ve enerji gibi salgın ile alakası olmayan konulara kaynak ayırmaya çalışmakla suçlarken, Demokratlar ise Cumhuriyetçileri büyük firmalara gereğinden fazla kaynak sağlamak ve sağlıksal ihtiyaçları göz ardı etmekle suçladı.

Ayrıca Cumhuriyetçiler tarafından sunulan tasarı teklifinde işçileri yeteri kadar koruyan bir madde olmadığını savunan Demokratlar, büyük firmaların tasarı kapsamında alacağı finansal desteğe rağmen işçi çıkartmaya devam edebileceğini ileri sürdü.

Corona virüs salgını yüzünden ekonomik zarara uğrayan küçük işletmeciler ve gelir kesintisi yaşayan Amerikan vatandaşlarına kredi imkanı ve doğrudan ödemeleri öngören tasarı, pazar günü yapılan oylamada da yeterli oy sayısına ulaşamamıştı.

Bu durumda Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti yöneticilerinin tekrar bir araya gelerek her iki partinin endişelerine cevap veren bir tasarı konusunda müzakerelere devam etmesi bekleniyor.

ABD'de corona virüs (Covid-19) nedeniyle milyonlarca insan karantina altında yaşarken, vaka sayısı 46 bini geçti. Ölü sayısı ise 600'ye yaklaştı.