Trump'ın mitingi sonrası onlarca görevliye karantina

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Oklahama'ın Tulsa kentinde yaptığı mitinge ilişkin çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

Çalışanlara gönderilen e-postada başkanı korumakla görevlendirelecek tüm çalışanların başkanlık seyahatlerinden hemen önce teste tabi tutulacağı belirtildi.

Gizli servisten yapılan açıklamada ajansın çalışmalarının bu karantina uygulamasından etkilenmeyeceği ifade edildi.

Resmi açıklamada, "Sağlıklı bir ekiple insanlarımızın hayatlarını kurtardığımızdan emin olmak istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

CNN'in haberine göre ise mitinge katılan iki görevlinin Covid-19 testi pozitif çıktı.