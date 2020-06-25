Trump'ın mitingi sonrası onlarca görevliye karantina

ABD Başkanı Trump'ın corona önlemlerine meydan okurcasına Oklahama'da yaptığı mitingin ardından onlar gizli servis görevlisinin karantinaya alındığı ortaya çıktı. Daha önce Trump'ın kampanyasında çalışanların Covid-19 testleri pozitif çıkmıştı.

ntv.com.tr 25.06.2020 - 08:58

Trump'ın mitingi sonrası onlarca görevliye karantina - 1
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Oklahama'ın Tulsa kentinde yaptığı mitinge ilişkin çarpıcı bir detay ortaya çıktı.
Trump'ın mitingi sonrası onlarca görevliye karantina - 2
Trump'ın mitinginden sonra onlarca gizli servis görevlisi karantinaya alındı. Tedbir amaçlı uygulandığı belirtilen karantina süresince gizli servis ajanlarına Covid-19 testi yapılacak.
Trump'ın mitingi sonrası onlarca görevliye karantina - 3
Çalışanlara gönderilen e-postada başkanı korumakla görevlendirelecek tüm çalışanların başkanlık seyahatlerinden hemen önce teste tabi tutulacağı belirtildi.
Trump'ın mitingi sonrası onlarca görevliye karantina - 4
Bu kuralların 4 Temmuz ABD'nin Bağımsızlık Günü Kutlamaları'na kadar devam edeceği ifade edildi.
Trump'ın mitingi sonrası onlarca görevliye karantina - 5
Gizli servisten yapılan açıklamada ajansın çalışmalarının bu karantina uygulamasından etkilenmeyeceği ifade edildi.
Trump'ın mitingi sonrası onlarca görevliye karantina - 6
Resmi açıklamada, "Sağlıklı bir ekiple insanlarımızın hayatlarını kurtardığımızdan emin olmak istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Trump'ın mitingi sonrası onlarca görevliye karantina - 7
CNN'in haberine göre ise mitinge katılan iki görevlinin Covid-19 testi pozitif çıktı.
Trump'ın mitingi sonrası onlarca görevliye karantina - 8
ABD Başkanı'nın corona virüse meydan okuduğu mitinge katılım beklenenden az olmuştu.
Trump'ın mitingi sonrası onlarca görevliye karantina - 9
Ayrıca gizli servis görevlilerinin yanısıra Trump'ın seçim kampanyasında görev yapan üst düzey çalışanlar arasında miting sonrası corona virüs tespit edilmişti.
Trump'ın mitingi sonrası onlarca görevliye karantina - 10
Trump mitinge toplamda 60 bin kişinin geleceğini öngörmüştü ancak yetkililer 6 bin 200'den az insanın Tulsa mitingine katıldığını duyurmuştu.
Trump'ın mitingi sonrası onlarca görevliye karantina - 11
Trump'ın mitingi sonrası onlarca görevliye karantina - 12
Trump'ın mitingi sonrası onlarca görevliye karantina - 13
Trump'ın mitingi sonrası onlarca görevliye karantina - 14
Trump'ın mitingi sonrası onlarca görevliye karantina - 15

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